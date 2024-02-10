شكرى يستقبل وزيرة خارجية بلغاريا ويتوجهان للقاء رئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية

وأوضح السفير أحمد أبو زيد أن وزيرا خارجية البلدين سيترأسان اليوم أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وبلغاريا بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، على أن يتم تنظيم مؤتمر صحفي مشترك بينهما خلال ساعات.

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