أونروا: فصل موظفين بالوكالة دون تحقيق بعد اتهامات إسرائيل ضدهم

MENAFN - Youm7) أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليبي لازاريني، أنه تم فصل موظفين في الوكالة "دون إجراء تحقيق" بعد اتهامات إسرائيل ضدهم بشأن مشاركتهم في هجوم 7 أكتوبر الماضي .

وقال لازاريني - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /السبت/ - "كان يمكني وقفهم عن العمل، لكني فصلتهم، ونجري تحقيقا حاليا، وفي حال أشارت نتائجه إلى أن ما قمنا به غير صحيح، ستتخذ الأمم المتحدة قرارا بشأن كيفية تعويضهم بشكل مناسب".

وأضاف المفوض العام "أنه اتخذ قرارا استثنائيا وسريعا بإنهاء عقود الموظفين؛ بسبب طبيعة الاتهامات القوية للغاية" مشيرا إلى أن الوكالة تواجه بالفعل هجمات تزامنا مع تقديمها مساعدات لحوالي مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح أنه تم فصل الموظفين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة؛ حفاظا على سمعة الوكالة ولزيادة قدرتها بالكامل على مواصلة عملها وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية.



