هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب محافظة أربيل العراقية

(MENAFN
- Youm7) تسجيل المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، حدوث هزة أرضية في محافظةأربيل
وذكرت الوزارة في بيان أن الهزة الأرضية سجلت اليوم الجمعة في تمام الساعة 10:05:39
بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،2) درجة وتبعد(21) كم شمال شرق سيدكان من محافظة اربيل . "
وأضافت، انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر مادية او بشرية تذكر"، داعية المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".
MENAFN10022024000132011024ID1107835522
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.