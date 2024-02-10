Saturday, 10 February 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب محافظة أربيل العراقية

2/10/2024 4:29:52 AM
(MENAFN- Youm7) تسجيل المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، حدوث هزة أرضية في محافظةأربيل

وذكرت الوزارة في بيان أن الهزة الأرضية سجلت اليوم الجمعة في تمام الساعة 10:05:39
بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،2) درجة وتبعد(21) كم شمال شرق سيدكان من محافظة اربيل . "

وأضافت، انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر مادية او بشرية تذكر"، داعية المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".








MENAFN10022024000132011024ID1107835522

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث