هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب محافظة أربيل العراقية

MENAFN - Youm7) تسجيل المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، حدوث هزة أرضية في محافظةأربيل

وذكرت الوزارة في بيان أن الهزة الأرضية سجلت اليوم الجمعة في تمام الساعة 10:05:39

بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،2) درجة وتبعد(21) كم شمال شرق سيدكان من محافظة اربيل . "

وأضافت، انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر مادية او بشرية تذكر"، داعية المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".



