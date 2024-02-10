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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف دمشق

2/10/2024 4:29:51 AM
(MENAFN- Youm7) تصدت وسائط الدفاع الجوية السورية، اليوم السبت، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف عدداً من النقاط في ريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: "إنه في حوالي الساعة الواحدة من فجر هذا اليوم.. شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق".

وأضاف المصدر "أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".. مشيراً إلى أن العدوان أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.








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