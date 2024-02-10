مسئول روسي: واشنطن معزولة بمجلس الأمن بسبب عرقلة جهود وقف الحرب على غزة

MENAFN - Youm7) أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة وجدت نفسها معزولة فعليا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك بسبب محاولاتها عرقلة كل الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وقال نيبينزيا - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /السبت/ - "يتحدث المجلس بأكمله، باستثناء الأمريكيين، بشكل أو بآخر عن أنه لا يوجد بديل لوقف إطلاق النار الفوري، سواء كان ذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عائق إلى كل من يحتاج إليها، أو إطلاق سراح الرهائن المحتجزين، أو إحياء عملية السلام".

وشدد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ضمن صيغة حل الدولتين.. مضيفا "حتى المملكة المتحدة، اعترفت مرارا وتكرارا بعدم وجود بديل للهدنة التي من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام وشامل، ناهيك عن أعضاء المجلس الآخرين، الذين يشاركون حقا معاناة الشعب الفلسطيني".

وتابع الدبلوماسي الروسي قائلا "هذا ينعكس أيضا في نتيجة التصويت.. جميع مسائل مجلس الأمن التي تحمل علامة وقف إطلاق النار تم حظرها من جانب واحد من قبل الأمريكيين؛ مما يدل على عزلة واشنطن في المجلس بشأن القضية الفلسطينية".



