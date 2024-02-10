Saturday, 10 February 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة البيئة: ماراثون دراجات القاهرة يسهم في التصدي لآثار تغير المناخ

2/10/2024 4:29:46 AM
(MENAFN- Youm7) شاركت وزارة البيئة فى الماراثون الرياضى للدراجات، "القاهرة نظيفة وخضراء مع ركوب الدراجات" والذى تنظمه محافظة القاهرة ، وإحدى شركات الأدوية بمصر، ومعهد سياسة النقل والتنمية ‏(ITDP)، بمشاركة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ووفد من
المسئولين رفيعي المستوي، من أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال التنقل المستدام وكذلك بمشاركة فريق من مبادرة جو بايك (Go Bike)‏ وعدد من المبادرات الشبابية الأخرى.
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالحدث مؤكدة أنه يسهم في الحفاظ على البيئة والتصدي لآثار التغيرات المناخية من خلال اللجوء إلى استخدام الدراجات كبديل عن السيارات ووسائل النقل الأخرى الملوثة للبيئة في المسافات القصيرة، كما تسعى الوزارة إلى تشجيع استخدام الدراجات كبديل لوسائل النقل التقليدية المستهلكة للوقود، حيث نفذت من خلال مشروع النقل المستدام التابع لها عدد من مسارات الدراجات للتشجيع على استخدامها،
كأدوات مواجهة تلوث الهواء والتغيرات المناخية من خلال تقليل استخدام السيارات وترشيد استهلاك الطاقة.
وأشار محمد مصطفى مدير التوعية والتدريب بالإدارة المركزية لشئون مكتب وزيرة البيئة انه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا اتحضر للأخضر" بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ، وتستهدف تلك المرحلة طلبة الجامعات حيث تم تحديد عدد 7 جامعات مستضيفة، ومشاركة عدد 20 جامعة ، وسيتم تنفيذ
عدد من الأنشطة الرياضية والتوعوية، وتوزيع عدد (1000) دراجة هوائية على ان يتم
البدء بجامعات اسيوط و اسوان والاقصر وسوهاج وجنوب الوادى ، والوادى الجديد، وستكون جامعة اسيوط
هى الجامعة المستضيفة.

جدير بالذكر أنه انطلقت فعاليات الماراثون من مبني محافظة القاهرة وخلال الجولة قام قائدى الدراجات بتجربة واختبار
عدة امتدادات من ممرات الدراجات التي تم تنفيذها مؤخرًا على بعد ٢ كيلومترات في منطقة وسط البلد، حيث يهدف الماراثون الى تعزيز ثقافة النقل منخفض الكربون ، والتوعية بفوائد ركوب الدراجات بشكل مباشر وعرض دعم
اانقل المستدام فى مصر ،وتشجيع المواطنين على تبني ركوب الدراجات فى التنقل والترفيه كخيار قابل للتطبيق ، وتقدير التحديات التي يواجهها قائدى الدراجات، كما
يهدف الحدث إلى الدعوة
للعمل على
انشاء ممرات آمنة للدراجات وتعزيز مساحات المشاة، ويعد بمثابة فرصة للترويج لمشروع كايرو بايك، والذى يعد أول نظام عام لمشاركة الدراجات في مصر.



الماراثون الرياضى للدراجات بالقاهرة




 القاهرة نظيفة وخضراء مع ركوب الدراجات




 وزارة
البيئة
تشارك فى الماراثون الرياضى للدراجات




 القاهرة نظيفة وخضراء مع ركوب الدراجات









MENAFN10022024000132011024ID1107835518

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث