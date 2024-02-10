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انطلاق المنتدى 4 للكوادر الطلابية بجامعة الأزهر بشعار أنت أقوى من المخدرات

2/10/2024 4:29:46 AM
(MENAFN- Youm7) انطلقت اليوم السبت فعاليات المنتدى الرابع للكوادر الطلابيَّة تحت عنوان: "أنت أقوى من المخدرات" الذي تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر .



وأكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا المنتدى ينطلق من توجهات فخامة السيد رئيس الجمهورية في توعية الشباب بمخاطر الإدمان؛ من خلال تضافر الجهود بين الجامعات وصندوق مكافحة الإدمان، وأن هذا اللقاء الطلابي يستهدف توجيه القادة من الطلاب لنقل المعارف التي يتلقونها لغيرهم.



وأعرب الدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري وفرع البنات، عن شكره للجهود التي تبذل في مواجهة الإدمان على مستوى الدولة والجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المنتديات تسهم في بناء جيل صحيح سليم بعيد عن جميع الأخطار التي تهدد المجتمع، وأن هذه الخطوات التي تنتهجها جامعة الأزهر في تأهيل الكوادر الطلابية لمواجهة الإدمان هي امتداد لما تقوم به الدولة في هذا الشأن، مشيدًا
بحملات التوعية التي قام بها صندوق مكافحة الإدمان التابع لمجلس الوزراء وحققت إنجازًا في إقبال الشباب على
الحد من تلك المخاطر.



وأوضحت الدكتورة سعيدة صبح، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، أن الفقهاء أجمعوا على تحريم تجارة المخدرات وتعاطيها؛ لما فيها من ضرر على الأفراد والمجتمع، مشيرة إلى أن الأزهر الشريف يحرص دائمًا على التنبيه والتوعية لمثل هذه المخاطر.



وقال الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم للأنشطة الطلابية: إن طلاب الأزهر الشريف يقع عليهم مسئولية كبيرة في توعية أقرانهم بالمواد المغيبة للعقل، وتوعيتِهم بالأمور الدينية التي تنبههم لمثل هذه الأمور، مضيفًا أن التعاطي يبدأ من أول جرعة فيتحول لإدمان وهو ما يستوجب التوعية بمخاطره دينيًّا وعلميًّا.



واختتم المنتدى بفقرات الإنشاد، والمسرح الفني.



يذكر أن هذا المنتدى يأتي ضمن الأنشطة الطلابية التي تقيمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر بهدف تحصين الشباب من أضرار العصر، وتوعيتِهم بالمخاطر التي تحاك بالوطن بإشراف محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب، والسادة منسقو الأنشطة الطلابية: الدكتور أحمد كشك، والدكتورة هبه سعودي، والدكتور سامح شراقي، والدكتور محمد العوضي، والدكتور سعد الدين شمس، والدكتور أحمد سامي، والدكتورة نهى صلاح.












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