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أرقام مديرية تموين الجيزة للإبلاغ عن شكاوى السلع التموينية ومخالفات التجار

2/10/2024 4:29:46 AM
(MENAFN- Youm7) تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية على الأسواق لمراقبة عملية تداول السلع والتزام التجار بالأسعار المعلنة ومنع الغش التجاري بجميع صوره، حيث شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز، ومدير مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين.



وفي هذا الإطار، كشفت مديرية التموين بالجيزة عن طرق تواصل المواطنين مع المديرية للإبلاغ عن حالات احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري بكافة صوره حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، موضحة أرقام التواصل للإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى على النحو التالي:



-محى محمد، سلطان النجار مسؤولي المخابز/ التواصل عبر أرقام التليفونات الآتية: 01123841523 ، 01009183441



-رشا عمر مسؤلة السلع التموينيه والبدالين/ التواصل عبر رقم التليفون الآتي: 01121269412



-ياسر حنفي مسؤول سكر المبادرة/ التواصل عبر رقم التليفون الآتي: 01100962635



-مصطفى أحمد مسؤول غرامات المخابز/ التواصل عبر رقم التليفون الآتي: 01008354444



-عماد شفيق مسؤول المطاحن/ التواصل عبر رقم التليفون الآتي: 01065727968



-علي البربري مسؤول البتروليه/ التواصل عبر رقم التليفون الآتي: 01141434995



-محمود فتحي مدير مكتب وكيل الوزارة/ التواصل عبر رقم التليفون الآتي: 01150735519



يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة لتحقيق الانضباط بالأسواق، مؤكدًا إنشاء عددًا من المنافذ والمعارض السلعية خلال أيام لزيادة المعروض من السلع وبأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.












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