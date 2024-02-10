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وزارة الأوقاف تنشر السؤال 4 في المسابقة الثقافية لمراكز الثقافة الإسلامية

2/10/2024 4:29:46 AM
(MENAFN- Youm7)

فى إطار اهتمام وزارة
الأوقاف
بتفعيل مختلف الأنشطة بمراكز الثقافة الإسلامية، نشرت الوزارة السؤال الرابع فى المسابقة الثقافية الأسبوعية للدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسى ( 2023م - 2024م )، وذلك على مدار أربعة أسابيع.

السؤال الرابع:


البيان لما جاء مجملًا فى القرآن الكريم قد يكون بالقرآن أو بالسنة

أ‌) عرِّف المجمل والمبيّن فى اصطلاح العلماء.

ب‌) بيِّن صور بيان السنة لما أُجْمِل فى القرآن الكريم.

ترسل الإجابة عبر الرابط التالي:

علمًا بأن سؤال المسابقة سينشر يوم السبت من كل أسبوع، وتستقبل الإجابات من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء لمدة أربعة أسابيع، ثم تنشر أسماء الفائزين أسبوعيًّا مع صرف مكافأة مالية لأفضل المشاركين من أصحاب الإجابات الصحيحة عن أكبر عدد من الأسئلة، كما يتم تكريم أفضل ثلاثة مراكز ثقافية إسلامية حققت أكثر عدد من أصحاب الإجابات الصحيحة على مدار المسابقة، وتُمنَح شهادات تقدير وجوائز مالية لكلٍّ من عمداء ومديرى المراكز الثلاثة الأولى، مع الفائزين المتميزين.








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