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زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب جزيرة مينداناو الفلبينية

2/10/2024 4:29:43 AM
(MENAFN- Youm7) هز زلزال بقوة 5.7 درجة جزيرة مينداناو الفلبينية الساعة 03:22 بتوقيت جرينتش اليوم السبت، حسبما قال مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية.

ولم ترد على الفور أنباء تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وتم تحديده مبدئيا عند دائرة عرض 8.57 درجة شمالا وخط طول 125.71 درجة شرقا.








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