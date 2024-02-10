زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب جزيرة مينداناو الفلبينية

(MENAFN
- Youm7) هز زلزال بقوة 5.7 درجة جزيرة مينداناو الفلبينية الساعة 03:22 بتوقيت جرينتش اليوم السبت، حسبما قال مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية.
ولم ترد على الفور أنباء تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وتم تحديده مبدئيا عند دائرة عرض 8.57 درجة شمالا وخط طول 125.71 درجة شرقا.
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