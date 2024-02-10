النتائج الرسمية للانتخابات العامة 2024 في باكستان.. المستقلون يتصدرون

(MENAFN
- Youm7) أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية النتائج الرسمية للانتخابات العامة 2024م التي جرت الخميس في البلاد، حيث يتصدر المرشحون المستقلون، ووفقاً للنتائج لـ214 مقعداً للجمعية الوطنية الباكستانية من مجموع 265 مقعد إن المرشحين المستقلين فازوا على 89 مقعداً، بينما حزب الرابطة الإسلامية (نواز) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف حصل على 59 مقعداً، في حين حزب الشعب الباكستاني بزعامة الرئيس الباكستاني الأسبق آصف علي زرداري حصل على 50 مقعداً، كما حصل حزب الحركة القومية المتحدة على 11 مقعد، وحزب جمعية علماء الإسلام على مقعدين.
وفي إقليم البنجاب:
فاز مرشحون مستقلون على: 130 مقعد
حزب الرابطة الإسلامية (نواز) حصل على: 129 مقعد
حزب الشعب الباكستاني حصل على : 10 مقاعد
وفي إقليم السند:
حزب الشعب الباكستاني حصل على : 83 مقعد
فاز مرشحون مستقلون على: 14 مقعد
حزب الحركة القومية المتحدة حصل على: 21 مقعد
وفي إقليم خيبربختونخوا:
فاز مرشحون مستقلون على: 85 مقعد
حزب الرابطة الإسلامية (نواز) حصل على: 5 مقاعد
حزب الشعب الباكستاني حصل على : 3 مقاعد
حزب جمعية علماء الإسلام حصل على: 7 مقاعد
وفي إقليم بلوشستان:
فاز مرشحون مستقلون على: 4 مقاعد
حزب الرابطة الإسلامية (نواز) حصل على: 8 مقاعد
حزب الشعب الباكستاني حصل على: 8 مقاعد
حزب جمعية علماء الإسلام حصل على: 6 مقاعد
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