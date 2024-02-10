Saturday, 10 February 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النتائج الرسمية للانتخابات العامة 2024 في باكستان.. المستقلون يتصدرون

2/10/2024 4:29:43 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية النتائج الرسمية للانتخابات العامة 2024م التي جرت الخميس في البلاد، حيث يتصدر المرشحون المستقلون، ووفقاً للنتائج لـ214 مقعداً للجمعية الوطنية الباكستانية من مجموع 265 مقعد إن المرشحين المستقلين فازوا على 89 مقعداً، بينما حزب الرابطة الإسلامية (نواز) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف حصل على 59 مقعداً، في حين حزب الشعب الباكستاني بزعامة الرئيس الباكستاني الأسبق آصف علي زرداري حصل على 50 مقعداً، كما حصل حزب الحركة القومية المتحدة على 11 مقعد، وحزب جمعية علماء الإسلام على مقعدين.


وفي إقليم البنجاب:

فاز مرشحون مستقلون على: 130 مقعد

حزب الرابطة الإسلامية (نواز) حصل على: 129 مقعد

حزب الشعب الباكستاني حصل على : 10 مقاعد

وفي إقليم السند:

حزب الشعب الباكستاني حصل على : 83 مقعد

فاز مرشحون مستقلون على: 14 مقعد

حزب الحركة القومية المتحدة حصل على: 21 مقعد

وفي إقليم خيبربختونخوا:

فاز مرشحون مستقلون على: 85 مقعد

حزب الرابطة الإسلامية (نواز) حصل على: 5 مقاعد

حزب الشعب الباكستاني حصل على : 3 مقاعد

حزب جمعية علماء الإسلام حصل على: 7 مقاعد

وفي إقليم بلوشستان:

فاز مرشحون مستقلون على: 4 مقاعد

حزب الرابطة الإسلامية (نواز) حصل على: 8 مقاعد

حزب الشعب الباكستاني حصل على: 8 مقاعد

حزب جمعية علماء الإسلام حصل على: 6 مقاعد








MENAFN10022024000132011024ID1107835513

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث