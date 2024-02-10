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27 قتيلا و32 مصابا و89 مفقودا حصيلة ضحايا انهيار أرضي في الفلبين

2/10/2024 4:29:43 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت السلطات في الفلبين، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي ببلدة "ماكو" في مقاطعة "دافو دي أورو" بجنوب البلاد إلى 27 قتيلا و32 مصابا، فيما لا يزال 89 في عداد المفقودين.

وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية - في نشرتها الإنجليزية - أن الطقس السيئ يعرقل جهود الإنقاذ إلا أن فرق البحث متفائلة إزاء العثور على المزيد من الأحياء بعد انتشال طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات على قيد الحياة بعدما قضت 4 أيام تحت الأنقاض.

يشار إلى أن الأمطار الغزيرة ضربت أجزاءً عديدة من جزيرة "ميندناو" التي تضم المقاطعة خلال الأسابيع الأخيرة ما تسبب في وقوع العديد من الفيضانات والانهيارات الأرضية.








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