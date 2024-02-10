أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف 19 بلدة في إقليم زابوروجيا

MENAFN - Youm7) أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا بجنوب شرق أوكرانيا ، صباح اليوم السبت ، أن الجيش الروسي شن 87 غارة استهدفت 19 بلدة تابعة للإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الإدارة العسكرية للإقليم في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن الجيش الروسي قصف على وجه الخصوص تيميريفكا وروبوتاين وستيبنوهيرسك بقاذفات صواريخ متعددة واستهدف بلدة روبوتاين بقنبلتين جويتين. تم تسجيل 24 هجومًا بطائرات بدون طيار في هوليايبول ونوفواندرييفكا ومالا توكماشكا وتشاريفني وشيرفوني ومالينيفكا وليفادني وبياتيخاتكي ولوبكوف.

وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت 58 ضربة مدفعية على نوفوداريفكا وروبوتاين ونوفودانيليفكا وبولتافكا وتشاريفني وليفادني وستيبنوهيرسك وستيبوف وكاميانسكي وبلدات وقرى أخرى على الخطوط الأمامية.

وبحسب الإدارة العسكرية، فقد وردت ثلاثة بلاغات عن تدمير مباني سكنية. ولكن لحسن الحظ، لم تقع إصابات بين المدنيين من جراء الهجمات.



