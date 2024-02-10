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مصرع شخصين فى سقوط طائرة صغيرة على طريق سريع فى فلوريدا الأمريكية

2/10/2024 4:29:43 AM
(MENAFN- Youm7) لقي شخصان حتفهما بعد أن حاولت طائرة صغيرة الهبوط اضطراريا على طريق 75 السريع، في جنوب غرب فلوريدا واصطدمت بمركبة وتسببت في توقف حركة المرور.


وقالت شاهدة عيان من موقع الحادثة، بريانا ووكر: "إنها رأت جناح الطائرة يسحب السيارة أمامها ويصطدم بالحائط".


وأضافت: "إنها ثوان تفصلنا عن السيارة التي أمامنا ... لقد سحق الجناح هذه السيارة".


ورصدت ووكر وصديقتها الطائرة قبل لحظات من اصطدامها بالطريق السريع، مما سمح لصديقتها بالتوقف قبل تحطمها.


وكشفت: "كانت الطائرة فوق رؤوسنا ببضع بوصات... لقد استغرق الأمر منعطفا شديدا إلى اليمين وانزلق عبر الطريق السريع".


وقالت ووكر إن "انفجارا لألسنة اللهب وقع بعد ذلك من الطائرة محدثا دويا عاليا تناثرت قطع الطائرة على الطريق السريع".


وحددت إدارة الطيران الفيدرالية الطائرة على أنها "بومباردييه تشالنجر 600"، وقالت إن "خمسة أشخاص كانوا على متنها عندما وقع الحادث حوالي الساعة 3:15 مساء الجمعة".








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