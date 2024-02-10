ياسر إبراهيم صخرة دفاع الأهلي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ31

MENAFN - Youm7) يحتفل ياسر إبراهيم، نجم النادى الأهلى ، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ"31" فهو من مواليد 10 فبراير 1993، وعانى دفاع الاهلىالأمرين مع اعتزال وائل جمعة ومن بعده رحيل أحمد حجازى إلى إنجلترا، لكن ياسر إبراهيم يثبت يوما بعد يوم أنه خير خلف لحمل لواء الدفاع الأحمر وبناء دفاع قوى وصلب من حوله لمميزاته الشخصية والفنية التى تظهر فى كل مناسبة.

ويتميز ياسر إبراهيم بعدة مميزات جيدة يحتاج إليها أى مدير فنى مثل السرعة والقوة الجسدية والطول والدقة فى تنفيذ الضربات الثابتة وضربات الرأس.بدأ ياسر إبراهيم مسيرته الكروية بقطاع الناشئين مع نادى الزمالك، وفى موسم 2013-2014 تم تصعيده للفريق الأول ليشارك مع الفريق في الفوز ببطولة كأس مصر مرتين، موسمى 2013 و 2014.انتقل ياسر إبراهيم لنادى سموحة فى يناير 2015 على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بناءً على طلب حلمى طولان المدير الفنى لسموحة وقتها، وبعد ظهور إبراهيم بشكل جيد مع سموحة وحجزه مكانًا أساسيا مع الفريق، وافق الزمالك على طلب سموحة بمد إعارته لموسم آخر فى يوليو 2015، قبل أن يرحل عن الفريق الأبيض بالمجان لعدم الحاجة إلى جهوده ويصبح من حق الفريق السكندرى، الذى حصل على خدماته على سبيل البيع النهائى ومع تألقه تلقى عرضاً من الاهلىليرحب اللاعب على الفور.وانضم ياسر إبراهيم للأهلى فى يناير عام 2019 فى صفقة وصلت قيمتها إلى 25 مليون جنيه، ومع بداية رحلته مع المارد الأحمر وجد صعوبة فى حجز مكان بالتشكيل الأساسى إبان وجود السويسرى رينيه فايلر مديراً فنياً للأهلى، إلا أن اللاعب لم ييأس وعاد من دكة البدلاء ليقدم أداء مميزا دفعه للعودة للتشكيل الأساسى بقوة ليساهم مع زملائه في حصد الثلاثية التاريخية للأهلى بعد التتويج بالدوري والكأس ودورى الأبطال الأفريقى والتأهل لمونديال الأندية.ونجح ياسر إبراهيم في حجز موقعاً أساسياً في تشكيل الاهلى في عهد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ثم السويسرى مارسيل كولر المدير الفني الحالي. وشارك ياسر إبراهيم مع الاهلى في 162 مباراة بكل البطولات وسجل عشرة هدف وصنع هدفين.وإجمالا حصد ياسر إبراهيم مع الأهلى منذ انضمامه للمارد الأحمر 12 بطولة وشارك في مباريات كبيرة على رأسها نهائي القرن الشهير مع الزمالك والذى وصفت الجماهير الحمراء أداءه فيه بـ"المقاتل" وكذلك مباراة الهلال السعودى بكأس العالم للأندية التي سجل فيها هدفين ليقود المارد الأحمر للتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالى.



