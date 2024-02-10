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انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة بتسبرج لرجال الاسكواش بمشاركة 3 مصريين

2/10/2024 4:29:40 AM
(MENAFN- Youm7) يخوض الثلاثي المصري "كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم ويوسف سليمان"،
مساء اليوم السبت،
منافسات الدور نصف النهائي ببطولة بتستبرج لرجال الاسكواش ، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 7 إلى 11 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.
وجاءت مباريات المصريين في نصف النهائي كالتالي:
ـ كريم عبد الجواد ويوسف إبراهيم ـ يوسف سليمان والإنجليزي مروان الشوربجي
وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبين من مصر وهم: علي حسين - إبراهيم القباني - آسر إبراهيم - كريم عبد الجواد - يوسف إبراهيم - يوسف سليمان.
وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ 36 على التوالي ورقم 194 فى تاريخه، كما حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ23 على التوالي والـ 233 في تاريخها








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