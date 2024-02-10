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اليوم.. ختام بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية.. صور

2/10/2024 4:29:40 AM
(MENAFN- Youm7) تنطلق اليوم الختامي لبطولة كأس مصر للتجديف بفعالياته المثيرة في مدينة الإسماعيلية ، اليوم السبت وترتكز السباقات في هذا اليوم على المراحل العمرية تحت 23 سنة، بالإضافة إلى مرحلة العمومي والتي تضم المشاركين فوق سن 23 سنة.
ويعد سباقات هذا اليوم من أقوى السباقات في البطولة، حيث يشارك فيها أبرز لاعبي الفرق المصرية وبعض اللاعبين الذين يمثلون المنتخب الوطني للتجديف. وتتنوع السباقات بين الرجال والسيدات في القوارب المختلفة، مثل الفردي والزوجي والرباعي والثماني.
وفي نهاية اليوم، سيتم تتويج النادي الفائز بلقب البطولة وكأس مصر للتجديف، حيث يتنافس الأندية المشاركة بكل قوة وحماس للفوز باللقب المرموق وإثبات تفوقها في هذه الرياضة المليئة بالتحديات.
وتم في أمس تتويج اللاعبين الفائزين في سباقات اليوم الأول للبطولة، والتي تركزت على فئات البراعم والبرعمات تحت 14 وتحت 16 سنة، بالإضافة إلى الناشئين والناشئات تحت 19 سنة. وقد حصد اللاعبون الموهوبون ميدالياتهم الغالية وأظهروا مهاراتهم الاستثنائية في هذه السباقات.
تأتي بطولة كأس مصر للتجديف كمناسبة رائعة للأندية واللاعبين للتنافس والتألق، وتشجيع رياضة التجديف في مصر وتعزيزها. وتعكس هذه البطولة الروح القوية والشغف الذي يمتلكه الرياضيون المصريون في هذا الرياضة المثيرة والممتعة.

أحد لاعبي البطولة

اللاعبين خلال المسابقة

الميداليات

مسؤولي البطولة








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