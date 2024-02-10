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كيف يتعامل جوزيه جوميز فى أول أزمة داخل الزمالك؟

2/10/2024 4:29:40 AM
(MENAFN- Youm7) يواجه
البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمال ، أزمة حقيقية فى الجبهة اليسرى، فى ظل النقص العددى الذى يعانى منه الفريق حاليًا، بعدما تعرض أحمد فتوح للإصابة، ويغيب ما يقرب من شهر ونصف عن الفريق.



وبدأ جوزيه جوميز البحث عن بديل مناسب لأحمد فتوح الذى تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى أمام الكونغو الديمقراطية فى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ليصبح الزمالك في أزمة، خاصة في مركز الظهير الأيسر الذى يواجه نقصا عدديا.



ويتواجد حاليًا محمد عبد الشافى في مركز الظهير الأيسر فقط، الأمر الذى دفع جوزيه جوميز لتجربة بعض اللاعبين ممن يمكنهم اللعب في هذا المركز، وعلى رأسهم السنغالى إبراهيما نداى، حيث سيكون هدف الجهاز الفني هو تجهيز البديل لفتوح حتى لا يصبح عبد الشافى وحده الذي يجيد اللعب في هذا المركز.



ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فاز على فريق الشباب مواليد 2003 بثلاثية مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت الخميس الماضى على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري الممتاز، وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إقامة المباراة على ثلاثة أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط، سجل أهداف الفريق الأول كل من سيف الدين الجزيري "هدفين" وإبراهيما نداي، في حين سجل كريم عبدون هدف فريق الشباب.












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