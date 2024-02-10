الوفود المشاركة فى بطولة رفع الأثقال تغادر اليوم

MENAFN - Youm7) تغادر اليوم الوفود المشاركة فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال التى اختتمت مساء أمس بالإسماعيلية وحصد خلالها الفراعنة 43 ميدالية متنوعة، والتى تعد من البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وحصد ياسر أسامة فضية وذهبية الكلين والنتر، وذهبية المجموع في وزن 102 كجم، كما حصل محمود حسني على ذهبية الخطف وفضيتين في الكلين والنتر والمجموع في وزن 102 كجم.وحصلت نعمة سعيد على ثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن 76 كجم، كما توجت سارة سمير بثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن 81 كجم.وتوجت أميرة عبد الرحمن بثلاث فضيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن 76 كجم، بينما أحرزت شمس أحمد برونزية الخطف في وزن 81 كجم.وحقق كريم كحلة بطل رفع الأثقال ثلاث ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع، بمنافسات وزن 89 كجم.وأحرز عبد الرحمن يونس ثلاث ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع بوزن 81 كجم، بينما حصل عبد الرحمن وحيد على ميداليتين ذهبيتين في الكلين والنتر والمجموع، كما حصل على فضية الخطف بوزن 61 كجم.وحقق اللاعب نور محمد زكي ميداليتين فضيتين في الكلين والنتر والمجموع، وبرونزية الخطف بوزن 61 كجم.وتوجت اللاعبة نضال محمد بالميدالية الفضية في منافسات الخطف لوزن 49 كجم، بالإضافة إلى حصولها على برونزيتين في الكلين والخطف والمجموع.وبينما حصل أحمد سعيد الميدالية الفضية في منافسات الكلين والنتر لوزن 73 كجم.وفاز عبد الحي رجب بثلاث ميداليات ذهبية ، وفازت فاطمة صادق بثلاث ميداليات ذهبية ،وكذلك حليمة عبدالعظيم بثلاث ميداليات ذهبية ، وفازت سمر حبشي بميدالية فضية ، وتوجت شمس أحمد بالميدالية البرونزية.وتوجت سارة سمير بأفضل لاعبة في بطولة إفريقيا بينما توج كريم كحلة بأفضل لاعب .