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مسؤولة أممية تدعو إلى الوقف الفوري الإنساني لإطلاق النار في غزة

2/10/2024 4:29:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 2 (كونا) -- دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية اليس نديريتو اليوم الجمعة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
كما دعت المسؤولة الأممية في بيان صحفي إلى الامتثال التام للقانون الدولي ومنح الأولوية لحماية المدنيين وتكثيف الجهود الدبلوماسية لوضع حد للأزمة.
وأعربت نديريتو مجددا عن القلق البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط والخسارة الهائلة في الأرواح في المنطقة وادعاءات انتهاك القانون الدولي.
وأضافت "يجب ألا يدفع المدنيون أبدا ثمن صراع لا يتحملون مسؤوليته. يتعين حماية حقوقهم الأساسية والحفاظ عليها وتلبية احتياجاتهم الإنسانية".
وأكدت نديريتو على البيان الصادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في 26 يناير الماضي بشأن التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل بشأن الامتثال لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وشددت المسؤولة الأممية على أن "انتهاكات القانون الدولي الإنساني لا يمكن أبدا أن تبرر العقاب الجماعي لأهل غزة" مضيفة أن "المدنيين على الجانبين يجب أن يتمتعوا بالحماية في كل الأوقات".
وكان الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش قد نوه في البيان الذي تشير إليه المسؤولة الأممية بأن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة معربا عن ثقته في أن كل الأطراف ستمتثل على النحو الواجب للأمر الصادر عنها. (النهاية)

ا م م / م م ج




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