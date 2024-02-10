مسؤولة أممية تدعو إلى الوقف الفوري الإنساني لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 2 (كونا) -- دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية اليس نديريتو اليوم الجمعة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
كما دعت المسؤولة الأممية في بيان صحفي إلى الامتثال التام للقانون الدولي ومنح الأولوية لحماية المدنيين وتكثيف الجهود الدبلوماسية لوضع حد للأزمة.
وأعربت نديريتو مجددا عن القلق البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط والخسارة الهائلة في الأرواح في المنطقة وادعاءات انتهاك القانون الدولي.
وأضافت "يجب ألا يدفع المدنيون أبدا ثمن صراع لا يتحملون مسؤوليته. يتعين حماية حقوقهم الأساسية والحفاظ عليها وتلبية احتياجاتهم الإنسانية".
وأكدت نديريتو على البيان الصادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في 26 يناير الماضي بشأن التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل بشأن الامتثال لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وشددت المسؤولة الأممية على أن "انتهاكات القانون الدولي الإنساني لا يمكن أبدا أن تبرر العقاب الجماعي لأهل غزة" مضيفة أن "المدنيين على الجانبين يجب أن يتمتعوا بالحماية في كل الأوقات".
وكان الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش قد نوه في البيان الذي تشير إليه المسؤولة الأممية بأن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة معربا عن ثقته في أن كل الأطراف ستمتثل على النحو الواجب للأمر الصادر عنها. (النهاية)
ا م م / م م ج
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