الولايات المتحدة واليونان تعقدان الدورة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بينهما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 2 (كونا) -- عقدت الولايات المتحدة واليونان اليوم الجمعة الدورة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بينهما والذي تم خلاله توقيع اليونان على اتفاقيات (أرتميس) التي تمثل جهدا دوليا مشتركا بقيادة الولايات المتحدة لتعزيز التواجد البشري في الفضاء.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن وزير الخارجية اليوناني غورغيوس غيرابيتريتيس وقع على الاتفاقيات خلال الجولة الخامسة من الحوار مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بيل ويلسون تحدثا في حفل التوقيع "ورحبا بالتزام اليونان باستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بشكل سلمي وآمن وشفاف".
وأضافت الوزارة أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين "يعتبر سمة مهمة في علاقتنا الثنائية ويركز على تعزيز الأولويات المشتركة في مجالات التعاون الإقليمي والدفاع والأمن والتجارة والاستثمار والطاقة والبيئة وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب والتحديات الإنسانية والتأهب للكوارث والعلاقات بين الشعوب".
وأشارت الى أن الولايات المتحدة "تنظر إلى اليونان باعتبارها شريكا لا غنى عنه وحليفا رئيسيا في حلف شمالي الأطلسي يدافع عن الجناح الجنوبي الشرقي للحلف" مشددة على أن البلدين يعملان على "تعزيز أهدافنا المشتركة لتحقيق السلام والازدهار في شرق البحر الأبيض المتوسط وغرب البلقان ومنطقة البحر الأسود وما وراءها".
وأوضحت أن الجهود المشتركة بين البلدين في مجالات مختلفة "تضمن أن تكون العلاقة أقوى من أي وقت مضى".
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية "تعزز مبادئ اتفاقيات أرتميس المستندة إلى معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 برنامج أرتميس الذي تقوده وكالة ناسا والذي سيضع أول امرأة وأول شخص ملون (غير أبيض) على القمر ويمهد الطريق لبعثة بشرية إلى المريخ".
وتقول الوزارة إن "برنامج أرتميس يستند الى تحالف دولي واسع ومتنوع يعمل بشكل مشترك لتحقيق رؤية تاريخية وطموحة لاستكشاف الإنسان للفضاء". (النهاية)
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