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الولايات المتحدة واليونان تعقدان الدورة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بينهما

2/10/2024 4:29:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 2 (كونا) -- عقدت الولايات المتحدة واليونان اليوم الجمعة الدورة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بينهما والذي تم خلاله توقيع اليونان على اتفاقيات (أرتميس) التي تمثل جهدا دوليا مشتركا بقيادة الولايات المتحدة لتعزيز التواجد البشري في الفضاء.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن وزير الخارجية اليوناني غورغيوس غيرابيتريتيس وقع على الاتفاقيات خلال الجولة الخامسة من الحوار مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بيل ويلسون تحدثا في حفل التوقيع "ورحبا بالتزام اليونان باستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بشكل سلمي وآمن وشفاف".
وأضافت الوزارة أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين "يعتبر سمة مهمة في علاقتنا الثنائية ويركز على تعزيز الأولويات المشتركة في مجالات التعاون الإقليمي والدفاع والأمن والتجارة والاستثمار والطاقة والبيئة وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب والتحديات الإنسانية والتأهب للكوارث والعلاقات بين الشعوب".
وأشارت الى أن الولايات المتحدة "تنظر إلى اليونان باعتبارها شريكا لا غنى عنه وحليفا رئيسيا في حلف شمالي الأطلسي يدافع عن الجناح الجنوبي الشرقي للحلف" مشددة على أن البلدين يعملان على "تعزيز أهدافنا المشتركة لتحقيق السلام والازدهار في شرق البحر الأبيض المتوسط وغرب البلقان ومنطقة البحر الأسود وما وراءها".
وأوضحت أن الجهود المشتركة بين البلدين في مجالات مختلفة "تضمن أن تكون العلاقة أقوى من أي وقت مضى".
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية "تعزز مبادئ اتفاقيات أرتميس المستندة إلى معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 برنامج أرتميس الذي تقوده وكالة ناسا والذي سيضع أول امرأة وأول شخص ملون (غير أبيض) على القمر ويمهد الطريق لبعثة بشرية إلى المريخ".
وتقول الوزارة إن "برنامج أرتميس يستند الى تحالف دولي واسع ومتنوع يعمل بشكل مشترك لتحقيق رؤية تاريخية وطموحة لاستكشاف الإنسان للفضاء". (النهاية)

ع س ج / ر ج



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