الرئيس التونسي: كل تدخل في الشأن الليبي يزيد الاوضاع تعقيدا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 9 - 2 (كونا) -- اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة أن أي تدخل في الشأن الليبي يزيد الاوضاع تعقيدا مشددا على ان الحل في ليبيا لا يمكن ان يكون الا ليبيا خالصا.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال سعيد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار لبحث نتائج مشاركة تونس في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا والتي انعقدت في الكونغو بالخامس من فبراير الجاري.
واكد الرئيس التونسي مجددا موقف بلاده من أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبيا خالصا ينبع من إرادة الشعب الليبي وحده محذرا في هذا الصدد من ان كل تدخل في الشأن الليبي لا يزيد الأوضاع إلا تعقيدا ومشيرا الى انه تم عقد بعض المؤتمرات في ظل غياب ممثلين عن الشعب الليبي ولم تتوصل لأي حل.
وشدد على تمسك تونس بوحدة الدولة الليبية "فليبيا حتى وإن كان شكل الدولة فيها بوقت من الأوقات اتحاديا كانت دائما موحدة".
وكانت عاصمة جمهورية الكونغو برازافيل استضافت في الخامس من الشهر الجاري اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول ليبيا بمشاركة الامم المتحدة ودول الجوار الليبي ودول افريقية. (النهاية)
خ س ج / ر ج
MENAFN10022024000071011013ID1107835502
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.