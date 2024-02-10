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الرئيس التونسي: كل تدخل في الشأن الليبي يزيد الاوضاع تعقيدا

2/10/2024 4:29:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 9 - 2 (كونا) -- اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة أن أي تدخل في الشأن الليبي يزيد الاوضاع تعقيدا مشددا على ان الحل في ليبيا لا يمكن ان يكون الا ليبيا خالصا.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال سعيد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار لبحث نتائج مشاركة تونس في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا والتي انعقدت في الكونغو بالخامس من فبراير الجاري.
واكد الرئيس التونسي مجددا موقف بلاده من أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبيا خالصا ينبع من إرادة الشعب الليبي وحده محذرا في هذا الصدد من ان كل تدخل في الشأن الليبي لا يزيد الأوضاع إلا تعقيدا ومشيرا الى انه تم عقد بعض المؤتمرات في ظل غياب ممثلين عن الشعب الليبي ولم تتوصل لأي حل.
وشدد على تمسك تونس بوحدة الدولة الليبية "فليبيا حتى وإن كان شكل الدولة فيها بوقت من الأوقات اتحاديا كانت دائما موحدة".
وكانت عاصمة جمهورية الكونغو برازافيل استضافت في الخامس من الشهر الجاري اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول ليبيا بمشاركة الامم المتحدة ودول الجوار الليبي ودول افريقية. (النهاية)

خ س ج / ر ج



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