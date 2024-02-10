مؤشر أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية يتجاوز عند 5000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 2 (كونا) -- تجاوز مؤشر (إس آند بي 500) الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات عند إغلاقه اليوم الجمعة مستوى 5000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه وسط ارتفاع بالمعنويات في (وول ستريت) وتفاؤل المستثمرين بالبيانات الجديدة التي تظهر تراجعا في التضخم.
وتأتي البيانات غير المسبوقة خلال فترة من النمو الاقتصادي القوي وثورة الذكاء الاصطناعي وموسم أرباح أفضل من المتوقع وتوقعات توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لبدء خفض أسعار الفائدة.
وكان مؤشر (ستاندارد آند بورز 500) المعروف اختصارا باسم (إس آند بي 500) قد تجاوز مستوى 5000 نقطة للمرة الأولى أمس الخميس لفترة وجيزة إلا أنه أغلق اليوم متجاوزا المستوى المذكور.
واستغرق المؤشر ما يقرب من 41 عاما ليصل إلى أول معلم رئيسي له وهو 1000 نقطة والذي وصل إليه في 2 فبراير 1998 كما وصل إلى معلمه الرئيسي السابق البالغ 4000 نقطة في الأول من أبريل 2021 بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر تقريبا وضخت الحكومة أموال التحفيز في الاقتصاد وأدى لقاح (كوفيد-19) إلى تعزيز التفاؤل بالنمو الاقتصادي بعد الجائحة.
وفي 19 يناير الماضي سجل المؤشر رقما قياسيا جديدا للمرة الأولى منذ عامين حيث أغلق عند أعلى مستوى سابق له عند 56ر4796 نقطة والذي وصل إليه في 3 يناير 2022 متجاوزا ذلك المستوى واستمر في تسجيل ستة مستويات قياسية جديدة في يناير وحده.
وارتفع المؤشر 500 نقطة بنحو 4ر5 بالمائة حتى الآن هذا العام بعد أن قفز المؤشر بنسبة 24 بالمئة في عام 2023 مع ارتفاع الأسهم بقوة في نهاية العام مع تزايد التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن ينجح في تحقيق خفض سلس دون التسبب في تباطؤ اقتصادي.
يذكر أن مؤشر (إس آند بي 500) أطلق عام 1957 ووصل إلى أعلى مستوى عند 1965 نقطة في 9 أكتوبر 2007 والذي يعتبر اليوم الأخير لانتعاش الأسواق العالمية حيث تبعه انهيارات أسواق وبورصات العالم ووصل المؤشر إلى دون 800 نقطة في نوفمبر 2008 بعد انهيار الأسواق العالمية. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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