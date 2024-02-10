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مؤشر أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية يتجاوز عند 5000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه

2/10/2024 4:29:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 2 (كونا) -- تجاوز مؤشر (إس آند بي 500) الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات عند إغلاقه اليوم الجمعة مستوى 5000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه وسط ارتفاع بالمعنويات في (وول ستريت) وتفاؤل المستثمرين بالبيانات الجديدة التي تظهر تراجعا في التضخم.
وتأتي البيانات غير المسبوقة خلال فترة من النمو الاقتصادي القوي وثورة الذكاء الاصطناعي وموسم أرباح أفضل من المتوقع وتوقعات توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لبدء خفض أسعار الفائدة.
وكان مؤشر (ستاندارد آند بورز 500) المعروف اختصارا باسم (إس آند بي 500) قد تجاوز مستوى 5000 نقطة للمرة الأولى أمس الخميس لفترة وجيزة إلا أنه أغلق اليوم متجاوزا المستوى المذكور.
واستغرق المؤشر ما يقرب من 41 عاما ليصل إلى أول معلم رئيسي له وهو 1000 نقطة والذي وصل إليه في 2 فبراير 1998 كما وصل إلى معلمه الرئيسي السابق البالغ 4000 نقطة في الأول من أبريل 2021 بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر تقريبا وضخت الحكومة أموال التحفيز في الاقتصاد وأدى لقاح (كوفيد-19) إلى تعزيز التفاؤل بالنمو الاقتصادي بعد الجائحة.
وفي 19 يناير الماضي سجل المؤشر رقما قياسيا جديدا للمرة الأولى منذ عامين حيث أغلق عند أعلى مستوى سابق له عند 56ر4796 نقطة والذي وصل إليه في 3 يناير 2022 متجاوزا ذلك المستوى واستمر في تسجيل ستة مستويات قياسية جديدة في يناير وحده.
وارتفع المؤشر 500 نقطة بنحو 4ر5 بالمائة حتى الآن هذا العام بعد أن قفز المؤشر بنسبة 24 بالمئة في عام 2023 مع ارتفاع الأسهم بقوة في نهاية العام مع تزايد التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن ينجح في تحقيق خفض سلس دون التسبب في تباطؤ اقتصادي.
يذكر أن مؤشر (إس آند بي 500) أطلق عام 1957 ووصل إلى أعلى مستوى عند 1965 نقطة في 9 أكتوبر 2007 والذي يعتبر اليوم الأخير لانتعاش الأسواق العالمية حيث تبعه انهيارات أسواق وبورصات العالم ووصل المؤشر إلى دون 800 نقطة في نوفمبر 2008 بعد انهيار الأسواق العالمية. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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