موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) 3137238 إسلام أباد - المرشحون المستقلون يتصدرون النتائج الأولية للانتخابات العامة في باكستان وذلك بحصولهم على 61 مقعدا من أصل 148 مقعدا صدرت نتائجها في حين حصل حزب (الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز) على 43 مقعدا و(حزب الشعب الباكستاني) على 30 مقعدا.
3137249 القاهرة - الهلال الأحمر المصري يعلن إدخال 75 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر (رفح) البري ضمن قوافل المساعدات الدولية لأهالي غزة.
3137268 واشنطن - مؤشر (إس آند بي 500) الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات يتجاوز عند إغلاقه اليوم الجمعة مستوى 5000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه وسط ارتفاع بالمعنويات في (وول ستريت) وتفاؤل المستثمرين بالبيانات الجديدة التي تظهر تراجعا في التضخم.
3137243 برلين - المخابرات العسكرية الألمانية (إم إيه دي) تعلن أنها تبحث عن يمينيين متطرفين في صفوف الجيش الاتحادي (بوندسفير) وتطالبهم بمغادرة ما يعرف بالمنظمة الشبابية للحزب اليميني المتطرف (البديل من أجل ألمانيا).
3137260 مدريد - وسائل إعلام إسبانية تقول إن السلطات في البلاد ستنشر 450 عنصرا من قوات الأمن في العاصمة مدريد ومداخل الطرق المؤدية إليها لمنع وصول قوافل جرارات المزارعين إليها أو محاصرتها. (النهاية)
ر ج
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