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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2/10/2024 4:29:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3137238 إسلام أباد - المرشحون المستقلون يتصدرون النتائج الأولية للانتخابات العامة في باكستان وذلك بحصولهم على 61 مقعدا من أصل 148 مقعدا صدرت نتائجها في حين حصل حزب (الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز) على 43 مقعدا و(حزب الشعب الباكستاني) على 30 مقعدا.
3137249 القاهرة - الهلال الأحمر المصري يعلن إدخال 75 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر (رفح) البري ضمن قوافل المساعدات الدولية لأهالي غزة.
3137268 واشنطن - مؤشر (إس آند بي 500) الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات يتجاوز عند إغلاقه اليوم الجمعة مستوى 5000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه وسط ارتفاع بالمعنويات في (وول ستريت) وتفاؤل المستثمرين بالبيانات الجديدة التي تظهر تراجعا في التضخم.
3137243 برلين - المخابرات العسكرية الألمانية (إم إيه دي) تعلن أنها تبحث عن يمينيين متطرفين في صفوف الجيش الاتحادي (بوندسفير) وتطالبهم بمغادرة ما يعرف بالمنظمة الشبابية للحزب اليميني المتطرف (البديل من أجل ألمانيا).
3137260 مدريد - وسائل إعلام إسبانية تقول إن السلطات في البلاد ستنشر 450 عنصرا من قوات الأمن في العاصمة مدريد ومداخل الطرق المؤدية إليها لمنع وصول قوافل جرارات المزارعين إليها أو محاصرتها. (النهاية)

ر ج



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