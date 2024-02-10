حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 2 (كونا) -- العاشر من فبراير
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1971 - مجلس الأمة يفتتح أول جلسة للفصل التشريعي الثالث وتم انتخاب خالد الغنيم رئيسا للمجلس واختتم أعماله في الثامن من يناير 1975.
2002 - تأسيس الشركة الكويتية لنفط الخليج المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية خلفا لشركة (الزيت العربية) لإدارة المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.
2009 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يقلد رئيس أذربيجان إلهام علييف قلادة مبارك الكبير تقديرا لدوره في توطيد العلاقات الثنائية فيما تم تقليد سموه قلادة حيدر علييف وهي أعلى وسام في أذربيجان.
2010 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون في شأن العمل في القطاع الأهلي يتضمن 150 مادة ومذكرة إيضاحية وتسري أحكامه على العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي.
2010 - افتتاح مركز صباح الأحمد لأمراض القلب في منطقة العاصمة الصحية ويحتوي على أجهزة وتقنيات طبية متطورة تضاهي تلك الموجودة في أفضل المراكز الصحية العالمية.
2012 - شركة ناقلات النفط الكويتية تتسلم ناقلة النفط الخام والمنتجات النفطية (بحرة) من شركة (دايو) لبناء السفن.
2014 - المجلس البلدي يطلق اسم سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على المدينة الجديدة الواقعة في شمال المطلاع.
2016 - الكويت تفوز بجائزة القمة العالمية لأفضل تطبيق ذكي عربي شامل في دبي ضمن فعاليات القمة العالمية الرابعة للحكومات والذي أنشأه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتي.
2016 - وزارة الأشغال توقع عقد تطوير الدائري الخامس بقيمة 108 ملايين دينار حيث يخدم المشروع المناطق المطلة على الجزء الغربي من الدائري الخامس ويتكون المشروع من ستة تقاطعات حرة وتطوير 2ر21 كيلومتر وزيادة عدد الحارات إلى أربع.
2017 - منتخب الكويت يحرز المركز الأول في بطولة الخليج المجمعة الخامسة للمبارزة التي أقيمت في البحرين بعد فوزه في جميع المنافسات في فئة العمومي الفردي.
2020 - غرفة التجارة العربية البريطانية تختار رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم رئيسا فخريا لها.
2021 - الإعلان عن فوز رئيس مجلس إدارة شركة (صخر) لبرامج الحاسوب محمد الشارخ بجائزة الملك فيصل فرع (خدمة الإسلام) لعام 2021 التي تمنحها مؤسسة الملك فيصل الخيرية وذلك لقاء جهوده في تعريب وإنتاج برامج الحاسوب وإثراء الساحة الإسلامية والثقافة العربية.
2021 - وفاة رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسبق سعد الناهض عن عمر ناهز 86 عاما وكان أحد رجال المال والاعمال البارزين وأحد مؤسسي جمعية الهلال الأحمر الكويتية وشغل مناصب عدة في مواقع حكومية وخاصة.
2022 - وفاة العالم الفلكي والرئيس الفخري للنادي العلمي الدكتور صالح العجيري عن عمر يناهز 101 عام بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء والانجاز في مجال العلوم والفلك والرياضيات والتعليم ويعد أبرز علماء الفلك على مستوى المنطقة وأنشأ (تقويم العجيري) المعتمد رسميا لدى جميع مؤسسات الدولة.(النهاية)
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