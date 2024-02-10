حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 2 (كونا) -- العاشر من فبراير

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1971 - مجلس الأمة يفتتح أول جلسة للفصل التشريعي الثالث وتم انتخاب خالد الغنيم رئيسا للمجلس واختتم أعماله في الثامن من يناير 1975.

2002 - تأسيس الشركة الكويتية لنفط الخليج المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية خلفا لشركة (الزيت العربية) لإدارة المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.

2009 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يقلد رئيس أذربيجان إلهام علييف قلادة مبارك الكبير تقديرا لدوره في توطيد العلاقات الثنائية فيما تم تقليد سموه قلادة حيدر علييف وهي أعلى وسام في أذربيجان.

2010 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون في شأن العمل في القطاع الأهلي يتضمن 150 مادة ومذكرة إيضاحية وتسري أحكامه على العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي.

2010 - افتتاح مركز صباح الأحمد لأمراض القلب في منطقة العاصمة الصحية ويحتوي على أجهزة وتقنيات طبية متطورة تضاهي تلك الموجودة في أفضل المراكز الصحية العالمية.

2012 - شركة ناقلات النفط الكويتية تتسلم ناقلة النفط الخام والمنتجات النفطية (بحرة) من شركة (دايو) لبناء السفن.

2014 - المجلس البلدي يطلق اسم سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على المدينة الجديدة الواقعة في شمال المطلاع.

2016 - الكويت تفوز بجائزة القمة العالمية لأفضل تطبيق ذكي عربي شامل في دبي ضمن فعاليات القمة العالمية الرابعة للحكومات والذي أنشأه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتي.

2016 - وزارة الأشغال توقع عقد تطوير الدائري الخامس بقيمة 108 ملايين دينار حيث يخدم المشروع المناطق المطلة على الجزء الغربي من الدائري الخامس ويتكون المشروع من ستة تقاطعات حرة وتطوير 2ر21 كيلومتر وزيادة عدد الحارات إلى أربع.

2017 - منتخب الكويت يحرز المركز الأول في بطولة الخليج المجمعة الخامسة للمبارزة التي أقيمت في البحرين بعد فوزه في جميع المنافسات في فئة العمومي الفردي.

2020 - غرفة التجارة العربية البريطانية تختار رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم رئيسا فخريا لها.

2021 - الإعلان عن فوز رئيس مجلس إدارة شركة (صخر) لبرامج الحاسوب محمد الشارخ بجائزة الملك فيصل فرع (خدمة الإسلام) لعام 2021 التي تمنحها مؤسسة الملك فيصل الخيرية وذلك لقاء جهوده في تعريب وإنتاج برامج الحاسوب وإثراء الساحة الإسلامية والثقافة العربية.

2021 - وفاة رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسبق سعد الناهض عن عمر ناهز 86 عاما وكان أحد رجال المال والاعمال البارزين وأحد مؤسسي جمعية الهلال الأحمر الكويتية وشغل مناصب عدة في مواقع حكومية وخاصة.

2022 - وفاة العالم الفلكي والرئيس الفخري للنادي العلمي الدكتور صالح العجيري عن عمر يناهز 101 عام بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء والانجاز في مجال العلوم والفلك والرياضيات والتعليم ويعد أبرز علماء الفلك على مستوى المنطقة وأنشأ (تقويم العجيري) المعتمد رسميا لدى جميع مؤسسات الدولة.(النهاية)