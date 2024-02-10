سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 72ر1 دولار ليبلغ 29ر81 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 2 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 72ر1 دولار ليبلغ 29ر81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 57ر79 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا لتبلغ 19ر82 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا لتبلغ 84ر76 دولار.(النهاية)
ع ع م / م خ
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