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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 72ر1 دولار ليبلغ 29ر81 دولار

2/10/2024 4:29:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 2 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 72ر1 دولار ليبلغ 29ر81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 57ر79 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا لتبلغ 19ر82 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا لتبلغ 84ر76 دولار.(النهاية)

ع ع م / م خ




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