الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني يشددان على ضرورة حماية المدنيين في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 2 (كونا) -- شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الأماني أولاف شولتز على ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لهم.
وقال البيت الأبيض في بيان مساء امس الجمعة إن ذلك جاء خلال اجتماعها في العاصمة واشنطن والذي ناقشا فيه الجهود الرامية إلى منع التصعيد الإقليمي بالشرق الأوسط في سياق التنسيق الوثيق بينهما بشأن الأولويات المشتركة.
وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم للاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وأشار البيان إلى أن بايدن وشولتز تطرقا ايضا الى الوضع في أوكرانيا التي تدخل العملية الروسية فيها أواخر فبراير الحالي عامها الثالث مؤكدين دعمهما لها.
وكان شولتز قد اعرب في تصريحات صحفية قبيل اجتماعه مع بايدن عن المخاوف المتزايدة في أوروبا بشأن المواجهة بين الرئيس الديمقراطي والجمهوريين في مجلس النواب حول تمويل أوكرانيا محذرا من أنه "بدون دعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية لن تتاح لأوكرانيا فرصة للدفاع عن نفسها".
ويتواصل عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ 126 يوما مخلفا 27947 شهيدا و67459 مصابا بحسب آخر احصائية نشرتها السلطات الصحية في قطاع غزة يوم امس الجمعة.(النهاية)
ر س ر / م خ
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