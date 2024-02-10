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الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني يشددان على ضرورة حماية المدنيين في غزة

2/10/2024 4:29:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 2 (كونا) -- شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الأماني أولاف شولتز على ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لهم.
وقال البيت الأبيض في بيان مساء امس الجمعة إن ذلك جاء خلال اجتماعها في العاصمة واشنطن والذي ناقشا فيه الجهود الرامية إلى منع التصعيد الإقليمي بالشرق الأوسط في سياق التنسيق الوثيق بينهما بشأن الأولويات المشتركة.
وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم للاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وأشار البيان إلى أن بايدن وشولتز تطرقا ايضا الى الوضع في أوكرانيا التي تدخل العملية الروسية فيها أواخر فبراير الحالي عامها الثالث مؤكدين دعمهما لها.
وكان شولتز قد اعرب في تصريحات صحفية قبيل اجتماعه مع بايدن عن المخاوف المتزايدة في أوروبا بشأن المواجهة بين الرئيس الديمقراطي والجمهوريين في مجلس النواب حول تمويل أوكرانيا محذرا من أنه "بدون دعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية لن تتاح لأوكرانيا فرصة للدفاع عن نفسها".
ويتواصل عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ 126 يوما مخلفا 27947 شهيدا و67459 مصابا بحسب آخر احصائية نشرتها السلطات الصحية في قطاع غزة يوم امس الجمعة.(النهاية)

ر س ر / م خ




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