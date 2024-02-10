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سوريا: الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا بريف دمشق

2/10/2024 4:29:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 10 - 2 (كونا) -- قالت السلطات السورية اليوم السبت إن جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا بريف دمشق موقعا خسائر مادية.
ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه "في حوالي الساعة الواحدة من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق".
وأضافت الوكالة "أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان وأسقطت بعض الصواريخ ما أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية".
وكانت السلطات السورية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء عدوان بالصواريخ للاحتلال الاسرائيلي استهدف عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها.(النهاية)

ع م ن / م ع ح ع




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