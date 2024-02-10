قطاع الشباب يشهد شراكات فاعلة مع المؤسسات ومأسسة فعلية في عهد الملك ... اضافة أولى واخيرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الاستراتيجيات الوطنية للشباب
أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2004-2009 برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، ونفذها المجلس الأعلى للشباب (سابقا) وتضمنت عدة محاور وهي الشباب والمشاركة، الشباب والحقوق المدنية والمواطنة، الشباب والأنشطة الترويحية ووقت الفراغ، الشباب والثقافة والإعلام، الشباب وتكنولوجيا المعلومات والعولمة، الشباب والتعليم والتدريب، الشباب والعمل، الشباب والصحة، والشباب والبيئة.
كما وضعت الاستراتيجية في مرحلتها الثانية للأعوام (2019-2025) التي تم فيها التركيز على اهتمامات الشباب واحتياجاتهم من مهارات التعليم والتدريب، والمشاركة ضمن محاور الشباب والتعليم والتكنولوجيا، المواطنة الفاعلة، والمشاركة والقيادة الفاعلة، والريادة والتمكين الاقتصادي، وسيادة القانون والحاكمية الرشيدة، والأمن والسلم المجتمعي، والصحة والنشاط البدني.
المنشآت الشبابية والرياضية
عُنيت المبادرات الملكية بمنح قطاعَي الشباب والرياضة أولوية في الدعم والمشروعات، إذ شهدت الفترة 2006-2023 تنفيذ حوالي 200 مشروع ومبادرة ملكية في القطاعَين، من أبرزها إنشاء وتطوير 7 مجمعات رياضية، و73 ملعباً خماسياً قانونياً، و51 مركزاً للشباب والشابات في جميع مناطق المملكة، و24 محطة معرفة تستهدف الشباب في المحافظات.
وفي عام 2022 بدأ العمل بدعمٍ من المبادرات الملكية، بتطوير وإنشاء 4 مدن رياضية وهي: المراكز الشبابية، حيث تم إنشاء 149 مركزًا للشباب والشابات، ورفدها بالكوادر المؤهلة التي تقدم للشباب البرامج والأنشطة بهدف إكسابهم المهارات اللازمة في مختلف المجالات وتمكينهم فيها، وبيوت ومعسكرات الشباب حيث تم بناء 17 بيتا ومعسكرا للشباب، لتكون نزلا لإقامة الشباب المشارك في مختلف الفعاليات الشبابية ضمن بيئة آمنة وداعمة، والمدن الشبابية حيث استثمر الأردن خلال ربع القرن الأخير في تطوير البنى التحتية والمرافق التي تخدم الحركة الشبابية والرياضية، واستطاع أن يصل إلى مستوى متقدم في شمولية هذه المرافق وانتشارها في أنحاء المملكة.
واسهمت وزارة الشباب إلى جانب المبادرات الملكية التنموية وأمانة عمان الكبرى والبلديات والأندية في تطوير هذه البنى والمرافق.
وشهد ربع القرن الأخير ازدهارا في بناء المجمعات الرياضية وانتشارها، إذ تم إنشاء 20 مجمعاً رياضيا غطت جميع أنحاء المملكة؛ منها 4 في محافظات الوسط، و10 في محافظات الشمال، و6 في محافظات الجنوب، حيث بلغ عدد الصالات الرياضية متعددة الأغراض 24 صالة؛ 7 منها في الوسط، و7 في الشمال، و10 في الجنوب.
كما تم إنشاء 211 ملعبا للأندية الرياضية والمجتمعات المحلية؛ منها 60 في محافظات الوسط، و84 في محافظات الشمال، و67 في محافظات الجنوب.
وفي السياق نفسه، يوجد في الأردن 5 مدن شبابية ورياضية تضم 60 منشأة؛ منها مدينتان أُنشئتا في القرن الماضي وتم التحديث عليها خلال الربع الاول من القرن الحالي.
وفي عام 1999 افتُتحت مدينة الأمير محمد للشباب التي أقيمت على مساحة 141 دونماً في الزرقاء، وفي عام 2003 تم تحويل مجمع مادبا الرياضي إلى "مدينة الأمير هاشم للشباب" على قطعة أرض تبلغ مساحتها 137 دونماً، وفي عام 2006 أُنشئت مدينة الأمير حمزة للشباب في العقبة.
وتضم هذه المدن مجموعة متنوعة من المنشآت والمرافق الرياضية (الملاعب والصالات الرياضية متعددة الأغراض، والمسابح الأولمبية، ومرافق للّياقة البدنية، والقاعات المختلفة للرياضة وعقد المؤتمرات) الى جانب البدء في تحويل ثلاثة مجمعات رياضية إلى مدن رياضية وهي : الأمير الحسين بن عبد الله / السلط، جرش الرياضي، والكرك الرياضي.
تأسيس الأندية والهيئات الشبابية
وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، استمر تأسيس الأندية الرياضية لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز مشهد الرياضة الأردنية، لتكون حاضرة في المحافل الرياضية الدولية، فضلا عن المكارم الملكية في دعم الأندية الرياضية الثقافية الاجتماعية من خلال توفير الملاعب الرياضية والصالات التدريبية المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات ووسائل النقل اللازمة، حيث بلغ عدد الأندية التي تم تأسيسها 168 ناديا وهيئة شبابية، ليصار العدد الإجمالي إلى 401 نادي وهيئة شبابية.
قرار 2250 "الشباب والسلام والأمن"
استضاف الأردن المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن في عام 2015 ،ونتج عن المنتدى الذي يعد المظلة الكبرى التي جمعت المنظمات الشبابية في العالم "إعلان عمّان حول الشباب والسلام والأمن" الذي صاغه الشباب أنفسهم وشكل رؤية مشتركة وخريطة طريق لسياسات أفضل من أجل تعزيز دور الشباب.
واستجابةً لدعوة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى إشراك الشباب وتعزيز مساهماتهم في صناعة السلام المستدام، تبنّى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2015، مشروع قرار تقدّم به الأردن حول الشباب والسلام والأمن، يعترف للمرة الأولى بـ "الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به الشباب في منع نشوب النزاعات وحلّها، وباعتباره من الجوانب الرئيسية في استدامة جهود حفظ السلام وبناء السلام وشموليتها ونجاحها"، حيث أصدر مجلس الأمن القرار التاريخي رقم (2250) الشباب والسلام والأمن.
جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
وبهدف تحفيز جهود الأفراد والمؤسسات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي المتميز لخدمة المجتمع أطلق سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في الخامس من شهر كانون الأول للعام 2021، حيث وجه سموه نحو بناء جائزة وطنية متخصصة بالعمل التطوعي، وتكريم الأفراد والمؤسسات التي تدفع مسيرة التنمية المجتمعية المستدامة وتقوم بمسؤوليتها الأخلاقية في بناء المجتمع.
وتقوم الجائزة على أربعة محاور رئيسية ولها مبادئ وفئات ومستويات، تعنى بترسيخ ثقافة العمل التطوعي المجتمعي وتفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات وتكريم الأفراد والمؤسسات القائمين على الأعمال التطوعية المتميزة وذات الأثر الإيجابي في عملية التنمية المستدامة.
حاضنات الأعمال – مختبرات الابتكار الاجتماعي
ومواكبة للمواهب الإبداعية الشابة، تأسست حاضنات الابتكار والابداع عام 2020 في اقاليم المملكة الثلاثة (عمان، الطفيلة وعجلون) وذلك ضمن برنامج الابتكار الاجتماعي، حيث تهدف إلى ترجمة أفكار الشباب الريادية إلى مشروعات مستدامة، وبناء قدراتهم الفنية في المشروعات الاجتماعية وإدارة المشروعات. كما تعنى الحاضنات بتعزيز المهارات والثقة اللازمة لدى الشباب لايجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتصدي للتحديات التي يواجهونها في حياتهم ومجتمعاتهم.
ويعمل برنامج الابتكار الاجتماعي على تشجيع المشاركة الفعالة ويوفر للشباب بيئة مواتية وموارد فنية للانتقال من مرحلة تحديد المشكلة إلى مرحلة تطبيق الحلول، ويعزز مهارات تنظيم المشروعات.
-- (بترا)
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10/02/2024 12:15:20
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