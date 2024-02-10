قطاع الشباب يشهد شراكات فاعلة مع المؤسسات ومأسسة فعلية في عهد الملك ... اضافة أولى واخيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

الاستراتيجيات الوطنية للشباب

أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2004-2009 برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، ونفذها المجلس الأعلى للشباب (سابقا) وتضمنت عدة محاور وهي الشباب والمشاركة، الشباب والحقوق المدنية والمواطنة، الشباب والأنشطة الترويحية ووقت الفراغ، الشباب والثقافة والإعلام، الشباب وتكنولوجيا المعلومات والعولمة، الشباب والتعليم والتدريب، الشباب والعمل، الشباب والصحة، والشباب والبيئة.

كما وضعت الاستراتيجية في مرحلتها الثانية للأعوام (2019-2025) التي تم فيها التركيز على اهتمامات الشباب واحتياجاتهم من مهارات التعليم والتدريب، والمشاركة ضمن محاور الشباب والتعليم والتكنولوجيا، المواطنة الفاعلة، والمشاركة والقيادة الفاعلة، والريادة والتمكين الاقتصادي، وسيادة القانون والحاكمية الرشيدة، والأمن والسلم المجتمعي، والصحة والنشاط البدني.

المنشآت الشبابية والرياضية

عُنيت المبادرات الملكية بمنح قطاعَي الشباب والرياضة أولوية في الدعم والمشروعات، إذ شهدت الفترة 2006-2023 تنفيذ حوالي 200 مشروع ومبادرة ملكية في القطاعَين، من أبرزها إنشاء وتطوير 7 مجمعات رياضية، و73 ملعباً خماسياً قانونياً، و51 مركزاً للشباب والشابات في جميع مناطق المملكة، و24 محطة معرفة تستهدف الشباب في المحافظات.

وفي عام 2022 بدأ العمل بدعمٍ من المبادرات الملكية، بتطوير وإنشاء 4 مدن رياضية وهي: المراكز الشبابية، حيث تم إنشاء 149 مركزًا للشباب والشابات، ورفدها بالكوادر المؤهلة التي تقدم للشباب البرامج والأنشطة بهدف إكسابهم المهارات اللازمة في مختلف المجالات وتمكينهم فيها، وبيوت ومعسكرات الشباب حيث تم بناء 17 بيتا ومعسكرا للشباب، لتكون نزلا لإقامة الشباب المشارك في مختلف الفعاليات الشبابية ضمن بيئة آمنة وداعمة، والمدن الشبابية حيث استثمر الأردن خلال ربع القرن الأخير في تطوير البنى التحتية والمرافق التي تخدم الحركة الشبابية والرياضية، واستطاع أن يصل إلى مستوى متقدم في شمولية هذه المرافق وانتشارها في أنحاء المملكة.

واسهمت وزارة الشباب إلى جانب المبادرات الملكية التنموية وأمانة عمان الكبرى والبلديات والأندية في تطوير هذه البنى والمرافق.

وشهد ربع القرن الأخير ازدهارا في بناء المجمعات الرياضية وانتشارها، إذ تم إنشاء 20 مجمعاً رياضيا غطت جميع أنحاء المملكة؛ منها 4 في محافظات الوسط، و10 في محافظات الشمال، و6 في محافظات الجنوب، حيث بلغ عدد الصالات الرياضية متعددة الأغراض 24 صالة؛ 7 منها في الوسط، و7 في الشمال، و10 في الجنوب.

كما تم إنشاء 211 ملعبا للأندية الرياضية والمجتمعات المحلية؛ منها 60 في محافظات الوسط، و84 في محافظات الشمال، و67 في محافظات الجنوب.

وفي السياق نفسه، يوجد في الأردن 5 مدن شبابية ورياضية تضم 60 منشأة؛ منها مدينتان أُنشئتا في القرن الماضي وتم التحديث عليها خلال الربع الاول من القرن الحالي.

وفي عام 1999 افتُتحت مدينة الأمير محمد للشباب التي أقيمت على مساحة 141 دونماً في الزرقاء، وفي عام 2003 تم تحويل مجمع مادبا الرياضي إلى "مدينة الأمير هاشم للشباب" على قطعة أرض تبلغ مساحتها 137 دونماً، وفي عام 2006 أُنشئت مدينة الأمير حمزة للشباب في العقبة.

وتضم هذه المدن مجموعة متنوعة من المنشآت والمرافق الرياضية (الملاعب والصالات الرياضية متعددة الأغراض، والمسابح الأولمبية، ومرافق للّياقة البدنية، والقاعات المختلفة للرياضة وعقد المؤتمرات) الى جانب البدء في تحويل ثلاثة مجمعات رياضية إلى مدن رياضية وهي : الأمير الحسين بن عبد الله / السلط، جرش الرياضي، والكرك الرياضي.

تأسيس الأندية والهيئات الشبابية

وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، استمر تأسيس الأندية الرياضية لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز مشهد الرياضة الأردنية، لتكون حاضرة في المحافل الرياضية الدولية، فضلا عن المكارم الملكية في دعم الأندية الرياضية الثقافية الاجتماعية من خلال توفير الملاعب الرياضية والصالات التدريبية المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات ووسائل النقل اللازمة، حيث بلغ عدد الأندية التي تم تأسيسها 168 ناديا وهيئة شبابية، ليصار العدد الإجمالي إلى 401 نادي وهيئة شبابية.

قرار 2250 "الشباب والسلام والأمن"

استضاف الأردن المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن في عام 2015 ،ونتج عن المنتدى الذي يعد المظلة الكبرى التي جمعت المنظمات الشبابية في العالم "إعلان عمّان حول الشباب والسلام والأمن" الذي صاغه الشباب أنفسهم وشكل رؤية مشتركة وخريطة طريق لسياسات أفضل من أجل تعزيز دور الشباب.

واستجابةً لدعوة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى إشراك الشباب وتعزيز مساهماتهم في صناعة السلام المستدام، تبنّى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2015، مشروع قرار تقدّم به الأردن حول الشباب والسلام والأمن، يعترف للمرة الأولى بـ "الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به الشباب في منع نشوب النزاعات وحلّها، وباعتباره من الجوانب الرئيسية في استدامة جهود حفظ السلام وبناء السلام وشموليتها ونجاحها"، حيث أصدر مجلس الأمن القرار التاريخي رقم (2250) الشباب والسلام والأمن.

جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

وبهدف تحفيز جهود الأفراد والمؤسسات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي المتميز لخدمة المجتمع أطلق سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في الخامس من شهر كانون الأول للعام 2021، حيث وجه سموه نحو بناء جائزة وطنية متخصصة بالعمل التطوعي، وتكريم الأفراد والمؤسسات التي تدفع مسيرة التنمية المجتمعية المستدامة وتقوم بمسؤوليتها الأخلاقية في بناء المجتمع.

وتقوم الجائزة على أربعة محاور رئيسية ولها مبادئ وفئات ومستويات، تعنى بترسيخ ثقافة العمل التطوعي المجتمعي وتفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات وتكريم الأفراد والمؤسسات القائمين على الأعمال التطوعية المتميزة وذات الأثر الإيجابي في عملية التنمية المستدامة.

حاضنات الأعمال – مختبرات الابتكار الاجتماعي

ومواكبة للمواهب الإبداعية الشابة، تأسست حاضنات الابتكار والابداع عام 2020 في اقاليم المملكة الثلاثة (عمان، الطفيلة وعجلون) وذلك ضمن برنامج الابتكار الاجتماعي، حيث تهدف إلى ترجمة أفكار الشباب الريادية إلى مشروعات مستدامة، وبناء قدراتهم الفنية في المشروعات الاجتماعية وإدارة المشروعات. كما تعنى الحاضنات بتعزيز المهارات والثقة اللازمة لدى الشباب لايجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتصدي للتحديات التي يواجهونها في حياتهم ومجتمعاتهم.

ويعمل برنامج الابتكار الاجتماعي على تشجيع المشاركة الفعالة ويوفر للشباب بيئة مواتية وموارد فنية للانتقال من مرحلة تحديد المشكلة إلى مرحلة تطبيق الحلول، ويعزز مهارات تنظيم المشروعات.

-- (بترا)

س ح/اص/ب ط

10/02/2024 12:15:20

