قطاع الشباب يشهد شراكات فاعلة مع المؤسسات ومأسسة فعلية في عهد الملك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا) -سمير العدوي- شهد قطاع الشباب في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني مأسسة فعلية للعمل الشبابي وعقد شراكات فاعلة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية للشباب برعاية من جلالته، وأصبح الملف الشبابي ملفا وطنيا بامتياز يشترك في تنفيذه المؤسسات الوطنية كافة.

وإيمانا من جلالة الملك بدور الشباب في بناء وطنهم ومستقبلهم، حرص جلالته على الاهتمام بالشباب ودعم أفكارهم ومشاريعهم ومبادراتهم ومشاركاتهم في صنع القرار، وبمختلف الحوارات الوطنية، حتى بات الاهتمام بالشباب من ثوابت النهج الملكي.

وخلال عهد جلالته، تم إطلاق عدد من المبادرات المتعلقة بدعم الإبداع والتميز، منها جائزة الملك عبدالله للإنجاز والإبداع الشبابي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني خلال المنتدى الاقتصادي العالمي العام 2007 الهادفة إلى تكريم وتقديم الدعم للشباب العربي من الرياديين الاجتماعيين الذين استنبطوا حلولا مبتكرة لمواجهة التحديات الملحّة لمجتمعاتهم على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، واطلاق المبادرات الملكية ومنها إنشاء صندوق خاص لتمويل البعثات الدراسية للشباب، وعقد الشراكة مـع المجتمعات المحلية، وتوفير فرص التدريب للشباب في مختلف المحافظات.

كما حرص جلالته على اشراك الشباب في زياراته الخارجية، وجولاته الميدانية المحليّة بهدف إعداد قيادات شبابية واعية قادرة على تولي المسؤولية، مثلما حرص جلالته على اشراك الشباب في عضوية اللجان الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والادارية.

وقال وزير الشباب محمد النابلسي إن الأسرة الشبابية الأردنية تحتفي بذكرى تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، وهي تستحضر 25 عاما من الإنجازات التي تحققت في عهد جلالته وشملت جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام الملكي بقطاع الشباب والمبادرات الملكية الشبابية في جميع محافظات المملكة، حيث كان الشباب وما زالوا الهاجس الأكبر ونصب عين القائد وولي عهده الأمين ايمانا بأن الشباب هم ثروة الأردن وعطاؤه الذي لا ينضب.

وأضاف "25 عاما والشباب حاضر في خطابات جلالته وأوراقه النقاشية وتوجيهاته للحكومات المتعاقبة، ومحور رئيس في رؤى جلالته نحو الاصلاح والتحديث السياسي والاقتصادي والإداري".

وقال، شهدت الـ 25 عاما تطورا ونهضة في قطاع الشباب استهلت برعاية جلالته لاطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب عام 2005 وتطوير واستحداث مرافق شبابية ورياضية من مراكز شباب وشابات ومدن رياضية ومعسكرات وبيوت شبابية ومجمعات رياضية، وحواضن ابتكار وابداع وبرامج ومشاريع في تمكين وبناء قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، والتي خرجت قيادات شبابية في العمل السياسي والاجتماعي والريادة والابتكار، والبيئة، والصحة، والثقافة والتطوع وغيرها من مجالات الحياة.

وفي هذا العام يحتفل الشباب وهم ينظرون بعين الفخر لقائدهم وهو يحمل قضايا أمته العربية في المحافل الدولية والعالمية، لا سيما جهود جلالته في دعم الأشقاء في غزة، ولما يقوده جلالته من مفاوضات نحو حل دبلوماسي عادل وشامل وموقف ثابت نحو تحقيق استجابة إنسانية، حتى بات الموقف الأردني بقيادة جلالته أنموذجا يحتذى به ماثلا للعيان.

واختتم النابلسي، "إن النهضة التي حققها الأردن في عهد جلالته في قطاع الشباب تمثل إحدى مفاخرنا بإنجازات أبي الحسين، وإننا في وزارة الشباب نحرص على ترجمة توجيهات جلالته السامية وتحقيق الرؤى الملكية لبناء الأردن الأنموذج بعزيمة شبابه وبدعم متميز من الحكومة وبمشاركة فاعلة مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الشبابي من مؤسسات رسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية".

تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية

تعددت الإنجازات في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث شارك نخبة من الشباب في عضوية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وبناءً على التوجهات الملكية، أولت وزارة الشباب اهتماما كبيرا في تمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة بمختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تمكين الشباب وبناء قدراتهم وتوفير البنية التحتية من مرافق شبابية تشكل مساحات آمنة وداعمة للشباب.

التشريعات (القوانين والأنظمة والتعليمات) الناظمة للعمل الشبابي

بدأت هذه المرحلة بصدور الإرادة الملكية السامية، بتشكيل المجلس الأعلى للشباب عام 2001، ليكون الخلف القانوني والإداري لوزارة الشباب والرياضة، وفصل ملف الرياضة وإسناده للجنة الأولمبية بهدف إعطاء دور أكبر ومرونة أوسع للعمل الشبابي، وتطوير عملية رعاية الشباب وتنميتها، وهي نظرة مستقبلية واعية لأهمية هذا القطاع من قبل جلالته، وتحقيق الأهداف عبر تحديد رؤية مشتركة، والتي وفرت إطاراً لتكامل الجهود من خلال المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص والتطوعي، والمنظمات الإقليمية والدولية.

وبدأ الحديث عن وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني حيث صدر قانون رعاية الشباب رقم (13) لسنة 2005، وعدد من الأنظمة والتعليمات الناظمة له.

صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية

في عام 2001 وجّه جلالة الملك الحكومةَ لتأسيس "الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية" بموجب النظام رقم (88) لسنة 2000.

ويهدف الصندوق إلى توفير الموارد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية وتوزيعها على الجهات المعنية، وتنمية موارده المالية من خلال الاستثمار، وتطوير البنية التحتية لقطاعَي الشباب والرياضة.

يتبع ... يتبع

-- (بترا)

س ح/اص/

10/02/2024 12:13:10

