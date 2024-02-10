العثور على جثامين الطفلة هند رجب و5 من عائلتها والمسعفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 شباط (بترا) - عُثر، اليوم السبت، على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، وخمسة من أفراد عائلتها، والمسعفين اللذين خرجا لانقاذها، وذلك بعد 12 يوما من محاصرة المركبة التي كانت تقلهم، في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن ذوي الشهيدة عثروا صباح اليوم السبت على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة، التي حوصرت من قبل دبابات الاحتلال في محيط "دوار المالية" في حي تل الهوى، حيث ارتقى على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاما).
كما أعلن الهلال الأحمر العثور على مركبة الإسعاف التابعة له في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، واستشهاد المسعفين يوسف زينو و احمد المدهون، بعد فقد آثارهما أثناء مهمة انقاذ الطفلة هند.
وأوضح أن الاحتلال تعمد استهداف مركبة الاسعاف فور وصولها الموقع، حيث عثر عليها على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند، رغم الحصول على تنسيق مسبق، للسماح بوصولها الى المكان.
-- (بترا)
ا ش/م ح/اص/ب ط
10/02/2024 11:19:48
MENAFN10022024000117011021ID1107835493
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