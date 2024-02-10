العثور على جثامين الطفلة هند رجب و5 من عائلتها والمسعفين

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 شباط (بترا) - عُثر، اليوم السبت، على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، وخمسة من أفراد عائلتها، والمسعفين اللذين خرجا لانقاذها، وذلك بعد 12 يوما من محاصرة المركبة التي كانت تقلهم، في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن ذوي الشهيدة عثروا صباح اليوم السبت على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة، التي حوصرت من قبل دبابات الاحتلال في محيط "دوار المالية" في حي تل الهوى، حيث ارتقى على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاما).

كما أعلن الهلال الأحمر العثور على مركبة الإسعاف التابعة له في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، واستشهاد المسعفين يوسف زينو و احمد المدهون، بعد فقد آثارهما أثناء مهمة انقاذ الطفلة هند.

وأوضح أن الاحتلال تعمد استهداف مركبة الاسعاف فور وصولها الموقع، حيث عثر عليها على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند، رغم الحصول على تنسيق مسبق، للسماح بوصولها الى المكان.

-- (بترا)

ا ش/م ح/اص/ب ط

10/02/2024 11:19:48