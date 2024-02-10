منتدى اقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية في نيسان المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا) - ينظم مجلس الأعمال العراقي في عمان بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، في الحادي والعشرين من شهر نيسان المقبل، المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن وبعض دول المنطقة.

ويعد المنتدى الذي سيقام في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، منصة متخصصة لاستكشاف القضايا الاقتصادية والتمويلية المتصلة بالاستثمار.

ويسلط المنتدى الضوء، على الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية القائمة لدى الأردن والعراق، والسياسات المصرفية ودورها في تسهيل أعمال القطاع الخاص والتعاون المستقبلي بين البنوك الأردنية والعراقية، والتحول الرقمي ودوره في تطوير خدمات القطاعات المصرفية والصحية والمدن الذكية والأمن السيبراني.

وقال نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى الدكتور سعد ناجي، إن النقاش بالمنتدى الذي يستمر يومين ويشارك فيه مسؤولون حكوميون وشركات واصحاب أعمال ومستثمرون من الاردن والعراق وبعض دول المنطقة، يركز على مناخات الاستثمار والفرص الاقتصادية للتشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين لإقامة شراكات بينهم.

واضاف ناجي في بيان، اليوم السبت، ان المنتدى سيقدم لمحة شاملة حول مناخ الاستثمار في العراق والأردن، مع توضيح للأطر القانونية وخيارات ومنافذ وقنوات التمويل، والتركيز على مرتكزات ومبادرات ومشروعات رؤية التحديث الاقتصادي وفرص الاستثمار التي توفرها الحكومة العراقية بمختلف القطاعات.

واشار إلى أن المنتدى سيوفر للمستثمرين والشركات وللمشاركين فرصة للتواصل واستكشاف الشراكات وتنظيم لقاءات ثنائية والاطلاع على المشهد الاقتصادي والاستثماري وتطوراته سواء كان المستثمر يستهدف دخول السوق العراقية أو الأردنية، او دولا أخرى بالمنطقة.

وقال ناجي إن المنتدى سيعمل على تعزيز فرص الاستثمار في العراق والأردن والمنطقة لاستقطاب المستثمرين الأجانب والاقليميين مع الخطوات التي اتخذها الأردن والعراق في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لديهما من خلال تشريعات وقوانين حديثة وتقديم الحوافز للمستثمرين.

واضاف ان المنتدى سيعمل كذلك على تشبيك المستثمرين بالشركات المحلية في الدول المشاركة والتي تسعى للحصول على تمويل لخططها التوسعية ومعالجة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، إضافة إلى عرض قصص نجاح لشركات ورواد أعمال مستثمرين بالاردن والعراق.

واشار إلى أن المنتدى سيسعى إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.

ولفت إلى أن المجلس أطلق موقعا الكترونيا خاصا بالمنتدى لتمكين الراغبين بالمشاركة والتسجيل أو الحضور بالإطلاع على تفاصيله الكاملة من خلال الرابط التالي : .

من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن العراق شريك اقتصاديّ أساسي للأردن، معربا عن أمله فى ان تتطور العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وبما يخدم ويحقق المصالح المشتركة.

واوضح أن فرص التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة، مؤكدا المزايا ذات الأهمية النسبية والخبرات المتوفرة لدى الجانبين الأمر الذي يسهم بتحقيق التكامل الصناعي المشترك.

واشاد الجغبير بجهود مجلس الأعمال العراقي في عمان، والهادفة الى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، من خلال العمل على الدفع بإنشاء مشروعات مشتركة وتشجيع رجال الأعمال والشركات على المُشاركة بالمعارض التي تقام بالأردن أو العراق وتكثيف زيارات الوفود التجارية.

يذكر ان مجلس الأعمال العراقي في عمان تأسس عام 2006، ويعد منتدى لرجال الأعمال لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات التجارية، وتوفير فرص العمل من خلال البعثات التجارية والاجتماعية والتعريف بفرص الاستثمار القائمة بالأردن والعراق.

-- (بترا)

س ص/اص/ب ط

10/02/2024 10:24:31