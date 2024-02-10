رئيس غرفة تجارة عمان يدعو للنهوض بعلاقات الأردن وتونس التجارية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا) - دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إلى تشجيع الشركات الأردنية ونظيرتها التونسية على إقامة شراكات تنهض بعلاقات البلدين التجارية والصناعية والاستثمارية لمستويات أعلى، مؤكدا أهمية زيادة التشبيك بين مؤسسات القطاع الخاص.

وبين الحاج توفيق خلال لقاء مع السفيرة التونسية لدى المملكة، مفيدة الزريبي، أن مبادلات البلدين التجارية ما زالت أقل من الطموحات رغم تحسن أرقامها بالفترات الاخيرة، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود للارتقاء بها، وايجاد أدوات فاعلة تُسهم بتنشيطها وازالة اية قيود أو صعوبات تعيق حركة انسياب السلع بالاتجاهين.

واوضح أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتونس شهد نموا ملحوظاً خلال العامين الماضيين وهناك تقارب في ارقام الصادرات والمستوردات، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 10 أشهر من العام الماضي بلغ 30 مليون دولار، كانت تقريبا مناصفة بين الجانبين.

وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، أكد الحاج توفيق ضرورة ان تعمل اللجنة العليا المشتركة بين الأردن وتونس التي ستعقد خلال العام الحالي على إقامة المعارض المشتركة، والتحضير المسبق للاجتماعات من خلال فريق تحضيري وترتيب الفعاليات والتشبيك المباشر بين رجال الاعمال في البلدين، مشيرا إلى أهمية تنظيم منتدى أعمال مشترك على هامش الاجتماعات، للاطلاع على واقع الفرص المتاحة، والعمل على استثمارها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وتناول اللقاء الذي حضره النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان، أهمية التركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية لدى البلدين ولاسيما تكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعات الغذائية والدوائية، بهدف توسيع قاعدة السلع المتبادلة بينهما بما يخدم أصحاب الأعمال من البلدين، وتعزيز الشراكة بينهما.

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، ضرورة تدعيم فرص التعاون السياحي وتسهيل تدفق السياح بين البلدين، والعمل على ترويج تونس سياحياً من خلال الشركات السياحية الأردنية المنضوية بعضوية الغرفة الى جانب ترويج الأردن سياحياً من خلال الجانب التونسي.

وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض، لمزيد من التشبيك بين رجال الاعمال الاردنيين ونظرائهم من تونس، وضرورة وجود قاعدة بيانات محدثة مشتركة عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة لدى البلدين، وبما يمكن من توسيع قاعدة السلع، وفتح المجال لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.

بدورها، اشارت السفيرة الزريبي إلى حرص بلادها على ديمومة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأن السفارة التونسية ستعمل على التواصل مع الغرفة لتذليل المعيقات امام مبادلات البلدين التجارية وحركة انسياب السلع والبضائع.

وبينت أن وفدا اقتصاديا تونسيا سيزور الاردن في شهر نيسان المقبل بالترتيب مع غرفة تجارة عمان لعرض منتجات الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطع السيارات لتسليط الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة لدى بلادها بهذا الخصوص.

ولفتت السفيرة الزريبي إلى أن الترتيبات جارية الان لعقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية التونسية المشتركة المتوقعة خلال الثلث الثاني من العام الحالي بالعاصمة عمان، وعلى أجندتها ملفات شاملة للارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية.

بدوره، اكد النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان، ضرورة التركيز على قطاعات محددة ذات قيمة اضافية، وأهمية تعزيز التعاون في مجال السياحة وتبادل البرامج السياحية لزيادة عدد الزوار بين البلدين.

ولفت إلى ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين الأردن وتونس، وبحث السبل الممكنة لتشجيع السياحة بينهما، وإمكانية الربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر في كلا البلدين لترويجهما سياحياً.

من جانبه، شدد مدير عام الغرفة هشام الدويك على أهمية الاستفادة القصوى من اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر العربية المتوسطة (اغادير) التي تربط الأردن وتونس ومصر والمغرب كونها تشكل أهم الأدوات لتحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء.

-- (بترا)

س ص/اص/ب ط

10/02/2024 10:06:44