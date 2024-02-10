غزة: شهداء وجرحى في خانيونس ودير البلح

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 شباط (بترا) - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء، الليلة الماضية، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وافادت مصادر فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد 14فلسطينيا على الأقل واصابة آخرين في مدينة رفح جنوب القطاع جراء استهداف الاحتلال منزلين الاول في حي النصر شمال المدينة، والثاني في حي الجنينة شرق المدينة.

واضافت أن مدفعية الاحتلال استهدفت مدرسة طيبة، التي كانت تؤوي نازحين شرق خانيونس جنوب القطاع، ما أدى لاشتعال النيران في المكان، كما أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب شاطئ دير البلح وسط القطاع.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ127، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 27840 شهيدا و67300 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

-- (بترا)

رصد/م ح/اص/ب ط

10/02/2024 09:47:16