غزة: شهداء وجرحى في خانيونس ودير البلح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 شباط (بترا) - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء، الليلة الماضية، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.
وافادت مصادر فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد 14فلسطينيا على الأقل واصابة آخرين في مدينة رفح جنوب القطاع جراء استهداف الاحتلال منزلين الاول في حي النصر شمال المدينة، والثاني في حي الجنينة شرق المدينة.
واضافت أن مدفعية الاحتلال استهدفت مدرسة طيبة، التي كانت تؤوي نازحين شرق خانيونس جنوب القطاع، ما أدى لاشتعال النيران في المكان، كما أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب شاطئ دير البلح وسط القطاع.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ127، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 27840 شهيدا و67300 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
-- (بترا)
رصد/م ح/اص/ب ط
10/02/2024 09:47:16
MENAFN10022024000117011021ID1107835490
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