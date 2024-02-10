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41.20 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

2/10/2024 4:29:22 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 41.20 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 39.50 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة، عند 48.40 و36.70 على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 290 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 331 دينارا.
واوضح علان في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية لا زال بحالة ضعف متأثرا بتداعيات العدوان الأسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة عند 2025 دولارا للأونصة الواحدة.
-- (بترا)
س ص/اص/ب ط
10/02/2024 09:37:23

MENAFN10022024000117011021ID1107835489

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