41.20 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 شباط (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 41.20 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 39.50 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة، عند 48.40 و36.70 على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 290 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 331 دينارا.
واوضح علان في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية لا زال بحالة ضعف متأثرا بتداعيات العدوان الأسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة عند 2025 دولارا للأونصة الواحدة.
-- (بترا)
س ص/اص/ب ط
10/02/2024 09:37:23
MENAFN10022024000117011021ID1107835489
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