الدوحة: نشاط ملحوظ للجماهير الأردنية والاهازيج والاعلام ترتفع

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 10 شباط (بترا) - تشهد العاصمة القطرية الدوحة منذ ليلة أمس نشاطا كبيرا للجماهير الأردنية استعدادا لمباراة نهائي كأس آسيا لكرة القدم، التي تجري اليوم السبت، وتجمع المنتخب الوطني مع نظيره القطري عند الساعة السادسة مساء على ستاد لوسيل.

ورغم بعض الملاحظات على صعوبة الحصول على تذاكر للمباراة، إلا أن الجماهير أبدت حماسا كبيرا للمباراة من خلال تشجيع المنتخب، حيث تجمعت في أكثر من مكان في الدوحة وهي ترفع الأعلام الأردنية وتتغنى بالمنتخب الوطني.

كما بدأت الجماهير بترتيب توجهها إلى مدينة لوسيل منذ صباح اليوم لإقامة تجمعات احتفالية في ساحة الملعب استعدادا للمباراة.

-- (بترا)

خ خ/اص/ب ط

10/02/2024 09:09:41