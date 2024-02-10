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موديز الأميركية تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب الحرب على حماس

2/10/2024 4:29:20 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 10شباط (بترا) - خفّضت وكالة موديز الأميركيّة، مساء الجمعة، التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير الحرب المستمرّ على قطاع غزة.
وبحسب صحيفة واشنطن تايمز، قالت موديز في بيان، إنّها خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل، وذلك بعد تقييم لها بيّن أنّ "النزاع العسكري المستمرّ مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسيّة لإسرائيل ويُضعف أيضا مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وقوّتها الاقتصادية في المستقبل المنظور".
ووفقا لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية، هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل تخفيضا في تصنيفها على المدى الطويل.
وأضافت موديز أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
وكانت وكالة موديز قد وضعت تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة في 19 تشرين الأوّل، أي بعد 12 يوما من اندلاع الحرب.
-- (بترا)
ب خ /اص
10/02/2024 08:19:54

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