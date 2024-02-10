المرصد الأميركي: زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب هاواي

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 10 شباط (بترا) - أعلن المرصد الأميركي للزلازل، أن زلزالا قويا ضرب جزيرة هاواي الأميركية، مساء أمس الجمعة، مستبعدا خطر حدوث تسونامي.

وبحسب واشنطن تايمز، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال الذي بلغت قوته 5,7 درجة وقع قرب جزيرة باهالا الرئيسية، محددة مركزه على عمق نحو 37 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأفاد أشخاص بأنهم شعروا بالزلزال في كل أنحاء الجزيرة الرئيسية، وأن احتمال وقوع وفيات أو أضرار منخفض جدا.

وتعد هاواي منطقة نشطة زلزاليا على الرغم من وجودها وسط صفيحة تكتونية ضخمة، وهي تضم ستة براكين نشطة بينها بركان كيلاويا الذي يبهر السياح الذين يجولون فوقه في مروحيات في جزيرة بيغ آيلاند.

-- (بترا)

ب خ/اص/ب ط

10/02/2024 08:04:54