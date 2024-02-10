أرقام قياسية جديدة لمؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 10 شباط (بترا)- حقق مؤشر (S&P500) رقما قياسيا جديدا، الليلة الماضية، عندما وصل إلى 5026 نقطة، وهي المرة العاشرة التي يحقق فيها هذا المؤشر أرقاما جديدة منذ بداية العام الحالي.

ومع أن مؤشر داو جونز الصناعي انخفض 54 نقطة لكنه بقي مستقرا ليغلق عند 38671 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 196 نقطة ليصل إلى 15990 نقطة، وهو رقم قياسي جديد أيضا.

واستقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 76 دولارا للبرميل الواحد.

وحققت المؤشرات الثلاث ارتفاعا متفاوتا، فيما حقق داو جونز أقل من 4 بالألف نقطة فقط، ومؤشر نازداك 2.3 بالمئة، ومؤشر (اس بيه 500) 1.3 بالمئة.

--(بترا)

م د/ف ج

10/02/2024 07:05:05