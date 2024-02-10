يونيسف: 600 ألف طفل يواجهون خطر الموت في رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 10 شباط (بترا)- دعت المديرة التنفيذية لصندوق الطفولة (يونيسف)، كاثرين راسل إلى وقف التصعيد العسكري في محافظة رفح في غزة المحتلة.
وقالت راسل في بيان صحفي إن حوالي 600 الف طفل وأسرهم هجروا إلى رفح، محذرة من خطورة وفاة آلاف آخرين في أعمال العنف أو بسبب نقص الخدمات الأساسية، والمزيد من انقطاع المساعدات الإنسانية.
وقالت " نحن بحاجة إلى أن تظل المستشفيات والملاجئ والأسواق وشبكات المياه المتبقية في غزة قادرة على العمل، فبدونها سيرتفع معدل الجوع والمرض بشكل كبير، ما يؤدي إلى مقتل المزيد من الأطفال".
وتشير تقديرات الأونروا إلى أن حوالي 75 بالمئة من سكان غزة (1.7 مليون من أصل 2.3 مليون شخص) نزحوا، وأغلبهم يقع في محافظة رفح حيث تتمركز العمليات الإنسانية.
من جهته، أعرب مدير شؤون (الأونروا) في غزة عن قلقه إزاء احتمال شن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح، والذي قد يؤدي إلى فرار مئات الآلاف من الأشخاص جراء القتال، محذرا من أن (الأونروا) لن تكون قادرة على إدارة عملياتها بشكل فعال وآمن من المدينة تحت هجوم الجيش الإسرائيلي".
إلى ذلك، نقلت الأمم المتحدة عن وزارة الصحة الفلسطينية، قولها إنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، استشهد حوالي 27947 فلسطينيا، وأصيب 67459 آخرين بجروح.
-- (بترا)
م د/ف ج
10/02/2024 07:02:01
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