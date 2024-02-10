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ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 71 فلسطينيا

2/10/2024 4:29:18 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 10 شباط (بترا)- قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اطلقت النار، أمس الجمعة، على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما ما أدى إلى استشهادة خلال مداهمة الاحتلال لقرية بيتا في نابلس.
وقال المكتب في تقريه اليومي: إنه منذ بداية العام الحالي، استشهد 71 فلسطينيا في جميع أنحاء الضفة الغربية، من بينهم 16 طفلا، معظمهم على يد القوات الاحتلال الإسرائيلية، ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، استشهد 384 فلسطينيا، من بينهم 97 طفلا، فيما أصيب 4443 فلسطينيا، من بينهم 672 طفلا.
وأضاف التقرير إنه منذ 7 تشرين الأول هجر 508 فلسطينيين، من بينهم 248 طفلا بعد هدم منازلهم في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، بسبب ادعاء الاحتلال بعدم وجود تصاريح بناء صادرة عن إسرائيل، والتي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها.
وخلال الفترة نفسها، هدمت القوات الإسرائيلية 23 منزلا يملكه فلسطينيون بشكل عقابي، ما أدى إلى تهجير 112 فلسطينيا، من بينهم 47 طفلا، كما هجر 775 فلسطينيا، من بينهم 322 طفلا، بعد تدمير 123 منزلا خلال العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 95 بالمئة من حالات النزوح في مخيمات اللاجئين في جنين ونور شمس وطولكرم.
-- (بترا)
م د/ف ج
10/02/2024 06:56:29

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