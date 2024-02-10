ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 71 فلسطينيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 10 شباط (بترا)- قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اطلقت النار، أمس الجمعة، على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما ما أدى إلى استشهادة خلال مداهمة الاحتلال لقرية بيتا في نابلس.
وقال المكتب في تقريه اليومي: إنه منذ بداية العام الحالي، استشهد 71 فلسطينيا في جميع أنحاء الضفة الغربية، من بينهم 16 طفلا، معظمهم على يد القوات الاحتلال الإسرائيلية، ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، استشهد 384 فلسطينيا، من بينهم 97 طفلا، فيما أصيب 4443 فلسطينيا، من بينهم 672 طفلا.
وأضاف التقرير إنه منذ 7 تشرين الأول هجر 508 فلسطينيين، من بينهم 248 طفلا بعد هدم منازلهم في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، بسبب ادعاء الاحتلال بعدم وجود تصاريح بناء صادرة عن إسرائيل، والتي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها.
وخلال الفترة نفسها، هدمت القوات الإسرائيلية 23 منزلا يملكه فلسطينيون بشكل عقابي، ما أدى إلى تهجير 112 فلسطينيا، من بينهم 47 طفلا، كما هجر 775 فلسطينيا، من بينهم 322 طفلا، بعد تدمير 123 منزلا خلال العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 95 بالمئة من حالات النزوح في مخيمات اللاجئين في جنين ونور شمس وطولكرم.
-- (بترا)
م د/ف ج
10/02/2024 06:56:29
MENAFN10022024000117011021ID1107835483
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