أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم ومائلة للدفء غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 شباط (بترا)-تكون الأجواء اليوم السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم غدٍ الأحد، بحيث تسود أجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومائلة للدفء في بقية المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

اما الثلاثاء، فتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 13 - 3، وفي مناطق البادية 19 - 4، وفي مناطق السهول 15 - 7، وفي الأغوار الشمالية 21 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 10، وفي البحر الميت 23 - 11، وفي خليج العقبة 24 - 11 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

10/02/2024 06:52:27