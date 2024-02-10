مسلسلات رمضان 2024.. جورى بكر تبدأ تصوير دورها فى مسار إجبارى اليوم

(MENAFN
- Youm7) تبدأ الفنانة جورى بكر تصوير أول مشاهدها في مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة مع أحمد داش وعصام عمر، اليوم السبت، حيث تلتحق بأسرة العمل الذى انطلق تصويره الشهر الماضى للحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل 2024
مسلسل "مسار إجبارى" يعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.
وتعود جورى بكر لمزاولة نشاطها الفني مرة أخرى، بعد أشهر من ولادتها طفلها الأول تميم، وحرصت خلال الأيام الماضى وثيق كل لحظه طفلها بشكل مختلف عبر حسابها على إنستجرام، حيث نشرت صورا وهي تحمله وتكتب عليها:" روحى
اللهم انك اكرمتني بأكثر مما استحق ورزقتني بأكثر من حاجتي في كل يوم من هذه الحياة احفظه لي بعينك التي لاتنام".
وصورة أخرى، نشرتها كتبت عليها: "إن اتخاذ القرار بإنجاب طفل أمر بالغ الأهمية وأن تقرر إلى الأبد أن يترك قلبك يتجول خارج جسدك. وفى كل صورة دائما تعبرعن حبها الشديد له بكلمات مؤثرة، وعلى أحد الصور كتبت:" أنا محظوظة جدا أنى والدتك" بأغنية أنغام "عمرى معاك".
وكان آخر اعمال جورى بكر، مسلسل "جعفر العمدة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر
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