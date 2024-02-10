مسلسلات رمضان 2024.. جورى بكر تبدأ تصوير دورها فى مسار إجبارى اليوم

MENAFN - Youm7) تبدأ الفنانة جورى بكر تصوير أول مشاهدها في مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة مع أحمد داش وعصام عمر، اليوم السبت، حيث تلتحق بأسرة العمل الذى انطلق تصويره الشهر الماضى للحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل 2024

مسلسل "مسار إجبارى" يعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

وتعود جورى بكر لمزاولة نشاطها الفني مرة أخرى، بعد أشهر من ولادتها طفلها الأول تميم، وحرصت خلال الأيام الماضى وثيق كل لحظه طفلها بشكل مختلف عبر حسابها على إنستجرام، حيث نشرت صورا وهي تحمله وتكتب عليها:" روحى

اللهم انك اكرمتني بأكثر مما استحق ورزقتني بأكثر من حاجتي في كل يوم من هذه الحياة احفظه لي بعينك التي لاتنام".

وصورة أخرى، نشرتها كتبت عليها: "إن اتخاذ القرار بإنجاب طفل أمر بالغ الأهمية وأن تقرر إلى الأبد أن يترك قلبك يتجول خارج جسدك. وفى كل صورة دائما تعبرعن حبها الشديد له بكلمات مؤثرة، وعلى أحد الصور كتبت:" أنا محظوظة جدا أنى والدتك" بأغنية أنغام "عمرى معاك".

وكان آخر اعمال جورى بكر، مسلسل "جعفر العمدة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر



