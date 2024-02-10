خالد يوسف يكشف بداية معرفته بيوسف شاهين ومواقفه الإنسانية معه.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) كشف المخرج الكبير خالد يوس لتليفزيون اليوم السابع عن بداية معرفته بالمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، وأهم المواقف الإنسانية التي جمعتهما معًا، وجاء هذا اللقاء خلال صالون "كلام ف السيما" للمخرج أشرف فايق الذي قرر الاحتفال بيوسف شاهين في ذكري ميلاده.
وقال خلال يوسف لتليفزيون اليوم السابع: مواقف يوسف شاهين الإنسانية معي كثيرة علي مدار 20 سنة، ولكن أهم موقف وبداية تعارفي به كانت في الجامعة عندما عزمته علي حضور ندوة بجامعة القاهرة، ولكن جاءت إدارة الجامعة وألغت الندوة وعرض الفيلم، فأخبرته بذلك الأمر فقال لي: لديك رجالة تهتف وتشيلني ونهتف.
وأضاف: بالفعل جاء إلي الجامعة لأنه كانت موجه له دعوة رسمية من إدارة الجامعة وحملناه علي أكتافنا وهتف والطلبة معه واضطر الأمن لفتح القاعة ودخل يوسف شاهين وأقمنا الدعوة .
وقال خالد يوسف موجهًا رسالة ليوسف شاهين قائلاً: من علم ما مات.. وهو بالفعل كان مقتنعا بهذه الجملة وليست جملة "من خلف ما مات"، فهو باق بأفلامه وبمن علمهم من تلامذته وأنا أحدهم.
جدير بالذكر أن الصالون السينمائي "كلام فى السيما" للمخرج أشرف فايق يقام برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش، وبدعم من وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.
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