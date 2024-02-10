خالد يوسف يكشف بداية معرفته بيوسف شاهين ومواقفه الإنسانية معه.. فيديو

MENAFN - Youm7) كشف المخرج الكبير خالد يوس لتليفزيون اليوم السابع عن بداية معرفته بالمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، وأهم المواقف الإنسانية التي جمعتهما معًا، وجاء هذا اللقاء خلال صالون "كلام ف السيما" للمخرج أشرف فايق الذي قرر الاحتفال بيوسف شاهين في ذكري ميلاده.

وقال خلال يوسف لتليفزيون اليوم السابع: مواقف يوسف شاهين الإنسانية معي كثيرة علي مدار 20 سنة، ولكن أهم موقف وبداية تعارفي به كانت في الجامعة عندما عزمته علي حضور ندوة بجامعة القاهرة، ولكن جاءت إدارة الجامعة وألغت الندوة وعرض الفيلم، فأخبرته بذلك الأمر فقال لي: لديك رجالة تهتف وتشيلني ونهتف.

وأضاف: بالفعل جاء إلي الجامعة لأنه كانت موجه له دعوة رسمية من إدارة الجامعة وحملناه علي أكتافنا وهتف والطلبة معه واضطر الأمن لفتح القاعة ودخل يوسف شاهين وأقمنا الدعوة .

وقال خالد يوسف موجهًا رسالة ليوسف شاهين قائلاً: من علم ما مات.. وهو بالفعل كان مقتنعا بهذه الجملة وليست جملة "من خلف ما مات"، فهو باق بأفلامه وبمن علمهم من تلامذته وأنا أحدهم.

جدير بالذكر أن الصالون السينمائي "كلام فى السيما" للمخرج أشرف فايق يقام برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش، وبدعم من وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.