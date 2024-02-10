عرض عائلة ونيس بمسرح محمد صبحى اليوم.. ومؤتمر صحفى عقب المسرحية

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- Youm7) يستضيف الفنان الكبير محمد صبحي اليوم السبت 10 فبراير بمسرحه بمدينة سنبل العرض المسرحي "عائلة ونيس" الذي تقوم ببطولته مجموعة من الطلبة ويستند للنص الأصلي لمسرحية "عائلة ونيس" التي كتبها وأخرجها وقام ببطولتها الفنان محمد صبحي.
العرض يبدأ الساعة الخامسة والنصف مساء، ويعقب العرض مؤتمر صحفي بحضورالفنانة نورهان ود. جمال حسن، وأكدت الفنانة نورهان المشرفة المشروع أن الاستعدادات المكثفة للعرض وتدريبات الطلبة تمت بمباركة الفنان محمد صبحى نفسه بعد أن شاهد العرض وقرر استضافته في مسرحه بمدينة سنبل.
جدير بالذكر أن مسرحية " عائلة ونيس " قدمت لأول مرة يوم 25 يونيو عام 1997، بمسرح قصر النيل، وشارك في بطولتها سعاد نصر وجميل راتب وشعبان حسين ونادية عزت وعبير فاروق وهدي هاني وفادي خفاجة وريم أحمد ومحمود خليل وعبد الله مشرف .
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