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عرض عائلة ونيس بمسرح محمد صبحى اليوم.. ومؤتمر صحفى عقب المسرحية

2/10/2024 4:29:05 AM
(MENAFN- Youm7) يستضيف الفنان الكبير محمد صبحي اليوم السبت 10 فبراير بمسرحه بمدينة سنبل العرض المسرحي "عائلة ونيس" الذي تقوم ببطولته مجموعة من الطلبة ويستند للنص الأصلي لمسرحية "عائلة ونيس" التي كتبها وأخرجها وقام ببطولتها الفنان محمد صبحي.

العرض يبدأ الساعة الخامسة والنصف مساء، ويعقب العرض مؤتمر صحفي بحضورالفنانة نورهان ود. جمال حسن، وأكدت الفنانة نورهان المشرفة المشروع أن الاستعدادات المكثفة للعرض وتدريبات الطلبة تمت بمباركة الفنان محمد صبحى نفسه بعد أن شاهد العرض وقرر استضافته في مسرحه بمدينة سنبل.

جدير بالذكر أن مسرحية " عائلة ونيس " قدمت لأول مرة يوم 25 يونيو عام 1997، بمسرح قصر النيل، وشارك في بطولتها سعاد نصر وجميل راتب وشعبان حسين ونادية عزت وعبير فاروق وهدي هاني وفادي خفاجة وريم أحمد ومحمود خليل وعبد الله مشرف .







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