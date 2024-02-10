انتعاشة غنائية قبل عيد الحب.. 10 مطربين يطرحون أغانيهم آخرهم تامر حسني وشيرين

MENAFN - Youm7) انتعاشة غنائية يشهدها الوسط الفني خلال هذه الأيام استعدادًا لـ عيد الحب ، حيث يحرص الكثير من المطربين على إقامة الحفلات أو طرح الأغانى، والتي تشهد تنوعًا ما بين الرومانسى والعتاب والفراق، وشهد الموسم الحالي طرح عدد كبير من نجوم الغناء لأعمالهم الغنائية الجديدة.

ساندي

طرحت المطربة ساندى أحدث أغانيها التي تحمل اسم "أنت تقبل" من كلمات منة القيعى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم.

كاظم الساهر

طرح القيصر كظام الساحر أغنية بعنوان "يا وفية" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على أن يطرح البومه كاملاً في عيد الحب.

ميادة الحناوى

طرحت الفنانة الكبيرة ميادة الحناوى أغنيتها الجديدة "أحبني كما أنا" من كلمات الشاعر نزار قباني، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وإشراف خالد أبو منذر.

طارق الشيخ

طرح المطرب طارق الشيخ أحدث أغانيه التي تحمل اسم "آسف يا نفسي" من ألحانه وكلمات فضل الراوى وتوزيع محمد جابر.

أصالة

طرحت النجمة أصالة أحدث أغانيها التي تحمل اسم "عايشة حالة" من كلمات هانى رجب وألحان محمد عبيه وتوزيع احمد ضياء.

هيثم نبيل

طرح المطرب هيثم نبيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "كان لينا ناس" على يوتيوب، ضمن أغانى ألبومه الجديد "زى زمان"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيع حسن النجار

حلمي عبد الباقى

طرح الفنان حلمى عبد الباقي أحدث أغانيه التى تحمل اسم "عيش وملح" على منصات السوشيال ميديا واليوتيوب، وهى من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، وظهر بها بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة.

هاني شاكر

طرح أمير الغناء العربي هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "انسى اللي خان"، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية والتي ظهر فيها بلوك مختلف.

شيرين عبد الوهاب

طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب أحدث أغنياتها "الدهب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

تامر حسنى

طرح النجم تامر حسنى، أغنيتين جديدتان من ألبومه الجديد "هرمون السعادة"، الأولى بعنوان "موضوع رجوعنا"، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وشاركته بالتمثيل في الكليب الفنانة رانيا منصور، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج تامر حسنى، أما الأغنية الثانية جاءت بعنوان "ولا يهمك" وهى من كلمات وألحان وإخراج تامر حسني، وتوزيع عبد الرحمن شوقي.