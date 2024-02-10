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صالون نفرتيتي يناقش الدراما التاريخية بين الواقع والخيال بحضور لميس جابر

2/10/2024 4:29:04 AM
(MENAFN- Youm7) يقيم صندوق التنمية الثقافية فعالية جديدة من
صالون نفرتيتي الثقافى اليوم، السبت، في السادسة مساءً بقصر الأمير طاز، ويتناول الصالون قضية مهمة ومطروحة للنقاش قبل شهر رمضان، وتحمل عنوان "الدراما التاريخية بين الواقع والخيال".

ويستضيف الصالون الكاتبة والدكتورة لميس جابر، والدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، والفنان الدكتور محمود مبروك أستاذ فنون النحت بجامعة حلوان.


الدراما التاريخية بين الواقع والخيال

ويناقش الصالون أبعاد القضية التى تمس ذاكرة الأمة وتاريخها، حيث يتحدث الضيوف عن طرق كتابة التاريخ وإمكانية تحويله الى عمل فني، خاصة وأن الدراما باتت تلعب دورًا مؤثرًا في إعادة تقديم التاريخ بشكل قريب من قلوب المشاهدين مما يجعلها محفوظة في ذاكرتهم بشكل أكبر.

كما يناقش الصالون المشكلات التي تواجه كتاب وصناع الأعمال الدرامية والتي تقف حاجز أمام تقديمها على شاشات التلفزيون أو السينما، ويعيد طرح تساؤلات حول الاقتباس والنقل لمختلف الأحداث التاريخية وحجم التصرف والاختلاف بين الواقع التاريخي وبين الخيال الإبداعي خلال عملية إبداع الدراما.

يذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي يعقد لقاءاته شهريا داخل قصر الأمير طاز، لمناقشة أحد القضايا الثقافية والفكرية أو الأثرية المثارة على الساحة والتي تمس الحضارة المصرية وتراثها الإنسانى.







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