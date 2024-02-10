3 قواعد لاختيار إطارات الصور لديكور بيتك.. لحائط مثالي ومريح للعين

(MENAFN
- Youm7) يهتم الكثير بتصميم أو اختيار الإطارات المعلقة على الجدران، وتحديد بعض المساحات ومنحها طابعًا مميزًا، فإطارات التحفيز والتشجيع على النجاح توجد في غرفة المذاكرة أو العمل، وإطارات الفن والذكريات في غرفة المعيشة، ولكن عند الاختيار يقلق البعض بشأن تصميمات الإطارات وألوانها وما المناسب، ووفقا لما نشره موقع realsimple إليك عدة نصائح تساعدك على الاختيار المناسب:
طلاء الحائط
لون طلاء الحوائط يساهم في برز جمال الإطارات وتميزها، يفضل اللون الأبيض خلف الإطارات لإعطاء الصورة الكاملة، وإذا كان البعض يريد التباين بين لون الحائط والإطارات، فيفضل إضافة لون داكن كالأسود، وللمغامرة يمكن استخدام ألوان متعددة ولكن متناسقة لتحظى بجمال الإطارات والحائط معنا.
طلاء الحائط باللون الأبيض اختيار الإطار
يمكن اختيار إطار مطابق للون الحائط، وهذا لمن يفضل توحيد المظهر وظهور الصور أكثر، ونوع آخر وهو إطار غير مطابق للون الحائط
والجمع بين أكثر من لون، ويفضل إضافة إطار خشبي مطلي يدويا أو ذو ألوان زاهية كاللون الأحمر الكرزي يعطي لمسة جمالية إلى الحائط.
اختيار لون الإطار اختيار الصور
الصور الموجودة داخل الإطار تحتوي ما تفضله من عناصر حقيقة أو خيالية أو تأملية، ولاختيارها بشكل أفضل تمنح بعض التطبيقات الإليكترونية الكثير من أفكار يكمن تصميهما ثم اختيار الإطار المناسب معها، وتعليقه وبذلك تضيف لمسات من الجمال والهدوء أكثر لمنزلك، مع تجنب إضافة الكثير من الإطارات لأنها بذلك تعطي مساحة أقل للغرفة.
اختيار إطارات للحائط
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