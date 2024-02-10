3 قواعد لاختيار إطارات الصور لديكور بيتك.. لحائط مثالي ومريح للعين

MENAFN - Youm7) يهتم الكثير بتصميم أو اختيار الإطارات المعلقة على الجدران، وتحديد بعض المساحات ومنحها طابعًا مميزًا، فإطارات التحفيز والتشجيع على النجاح توجد في غرفة المذاكرة أو العمل، وإطارات الفن والذكريات في غرفة المعيشة، ولكن عند الاختيار يقلق البعض بشأن تصميمات الإطارات وألوانها وما المناسب، ووفقا لما نشره موقع realsimple إليك عدة نصائح تساعدك على الاختيار المناسب:

طلاء الحائط

لون طلاء الحوائط يساهم في برز جمال الإطارات وتميزها، يفضل اللون الأبيض خلف الإطارات لإعطاء الصورة الكاملة، وإذا كان البعض يريد التباين بين لون الحائط والإطارات، فيفضل إضافة لون داكن كالأسود، وللمغامرة يمكن استخدام ألوان متعددة ولكن متناسقة لتحظى بجمال الإطارات والحائط معنا.

طلاء الحائط باللون الأبيض اختيار الإطار

يمكن اختيار إطار مطابق للون الحائط، وهذا لمن يفضل توحيد المظهر وظهور الصور أكثر، ونوع آخر وهو إطار غير مطابق للون الحائط

والجمع بين أكثر من لون، ويفضل إضافة إطار خشبي مطلي يدويا أو ذو ألوان زاهية كاللون الأحمر الكرزي يعطي لمسة جمالية إلى الحائط.

اختيار لون الإطار اختيار الصور

الصور الموجودة داخل الإطار تحتوي ما تفضله من عناصر حقيقة أو خيالية أو تأملية، ولاختيارها بشكل أفضل تمنح بعض التطبيقات الإليكترونية الكثير من أفكار يكمن تصميهما ثم اختيار الإطار المناسب معها، وتعليقه وبذلك تضيف لمسات من الجمال والهدوء أكثر لمنزلك، مع تجنب إضافة الكثير من الإطارات لأنها بذلك تعطي مساحة أقل للغرفة.

اختيار إطارات للحائط