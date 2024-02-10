هدايا غير مكلفة يمكن أن يقدمها الرجل لزوجته فى عيد الحب

MENAFN - Youm7) في عيد الحبعندما يتعلق الأمر بالهدايا، يمكن أن يحضر في ذهن البعض أن تكون غالية الثمن، لكن خلال السطور التالية نستعرض أبرز الهدايا التي يمكن أن يقدمها الزوج لزوجته بدون الضغط على الميزانية بالإضافة إلى أنها هدايا ذات قيمة عملية يمكن أن تكون من أساسيات احتياج المرأة ، فالهدايا ليست بقيمتها المادية ولكنها تشارك في إدخال السرور وتحسن العامل النفسي وفقًا لما جاء في موقع thriftyfrugalmom

قناع الطين هدايا للزوجة في عيد الحب: قناع طين البحر الميت

يعتبر قناع الطمي من أبرز اساسيات المرأة التي تجيد الاهتمام بالبشرة، ويمكن أن ترفقه برسالة صغيرة عن أنها تستحق التدليل ولا يجب أن تنسى نفسها.



صينية حوض الاستحمام المصنوعة من الخيزران

تحتوي هذه الصينية القابلة للتعديل على حامل معدني مقاوم للصدأ يحمل الأجهزة اللوحية أو الكتب بأمان، ومكانًا لهاتفك الخلوي أو الشمعة أو أدوات

ما بعد الاستحمام ، لذا تعتبر من الهدايا العملية التي يمكن تقديمها في عيد الحب.

صينية حوض الاستحمام المصنوعة من الخيزران أسطوانة اليشم للوجه

تهتم النساء بهذه الأسطوانات ويحبون الطريقة التي تساعدهم على تقليل التوتر انتفاخات الوجه.

أسطوانة اليشم للوجه كرات الاستحمام الفوارة

من منا لا يستمتع بكرات الاستحمام الفوارة المصنوعة من مكونات طبيعية تساعد في إزالة الجلد الميت وترك روائح جيدة للجسم، لذا تعتبر من افضل الهدايا غير المكلفة للنساء .

كرات الحمام الفوارة بطانية قطيفة

تأتي هذه البطانية ذات الوجهين بمجموعة متنوعة من الألوان وهي مريحة ودافئة للغاية تعتبر من الهدايا العملية التي يمكن استخدامها خلال السهرات أو عند مشاهدة التليفزيون

بطانية قطيفة وسادة الحمام

تعتبر أفضل شيء للاستحمام الأكثر راحة على الإطلاق وتعبر من الهدايا العملية.







وسادة الحمام مكياج



من الممكن ان تقوم بشراء المكياج الذي يناسب الزوجة وفقًا لاحتياجاتها





مكياج



