طريقة عمل سلطة التبولة والفتوش بمكونات خفيفة فى مطبخك

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- Youm7) التبولة والفتوش تعتبر من الأطباق ذات الأصول السورية واللبنانية، وتعبر من أفضل السلطات المليئة بعدد من الفيتامينات، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطورالتالية طريقة عمل سلطة التبولة والفتوش على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم.
التبولة بمكونات سهلة طريقة عمل سلطة التبولة والفتوش المكونات:
حزمه بقدونس مفروم
حزمه صغيرة نعناع مفروم
شرائح بصل
ثوم مفروم
طماطم
مكعبات
نصف كوب برغل منقوع ومصفي
ربع كوب زيت زيتون
ملعقة كبيرة دبس رمان
ربع كوب عصير ليمون
ملح وفلفل
طريقة التحضير
في وعاء مناسب ضيفي النعناع والبقدونس والبصل والطماطم
والبرغل والثوم وبعد ذلك نضيف الملح والتوابل ودبس الرمان وعصير الليمون ونقلب جيدا
نقدم السلطة في أطباق تقديم
اخيرا ضيفي زيت الزيتون
طريقة عمل سلطة الفتوش المكونات
حزمة خس صغيرة مقطعة
حزمة جرجير صغيره مفرومة
شرائح خيار
3 حبات طماطم مقطعة مكعبات
شرائح بصل أخضر
شرائح فلفل ألوان
حزمه بقدونس صغيره مفرومه
بصله كبيره مفرومه
ثوم مفروم
2 ملعقة كبيره عصير ليمون
ربع كوب زيت زيتون
ملح وفلفل اسود
خبز محمص للتزيين
طريقة التحضير
في وعاء عميق ضيفي كل المكونات السابقة وقلبي جيدا
ثم ضيفي سلطه الفتوش في أطباق وقدميها
وزينيها بالخبز المحمص المقلي وتقدم مع التبولة والخبز الأبيض
الفتوش
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